Зима, январь... А в лесу под Слуцком растут съедобные грибы (фотофакт)

В первые дни нового года стояла прекрасная погода: тепло и безветренно. Решили прогуляться по лесу вблизи Слуцка.

Как мы удивились, когда под ногами стали попадаться грибы — подзелёнки, вешенки, опята. Они были не замёрзшие, а вполне живые.

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