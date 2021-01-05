«Мы вам верим!» Случчанка поздравляет сотрудников газеты «Кур'ер»

Уважаемые сотрудники газеты «Кур'ер»! Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Вы самые лучшие!!!

Сегодня, во время многих ограничений в передвижении и общении в связи с пандемией, вы дарите людям возможность взглянуть на происходящие события в городе, стране и мире! И мы вам верим! Вы дарите частичку своей доброты и щедрости, организуя бесчисленное количество конкурсов, опросов, видеорепортажев!

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Пусть Новый 2021 год будет полон ярких событий и интересных встреч, креативных идей, творческих успехов и новых высоких достижений!!! Всегда с вами!

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