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«Пережить потерю, воспитывать и любить дочь». Жительницы Слуцка рассказали, какие цели поставили себе на 2021 год

Lampa
Lampa
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Женский проект «Кур'ера» Lampa запустил у себя на странице в Instagram опрос для случчанок «Какие планы и цели у вас на 2021 год?». Большинство хотят сделать тело своей мечты, наконец выехать за границу и стать лучше, чем были в 2020 году. Вот что ответили наши читательницы.

  • «Работа, путешествия, новые знакомства».
  • «Съездить в ЮАР, если откроют границы».
  • «Не ставить цели на год».
  • «Развитие, саморазвитие, расширение».
  • «Похудение, самореализация и море».
  • «Улучшить качество тела».
  • «Перейти на фриланс, новые знакомства и путешествие».
  • «Пережить потерю, воспитывать и любить дочь».
  • «Вплотную заняться ремонтом и сделать квартиру мечты».
  • «Построить дом, родить сына и посадить ёлочку во дворе».
  • «Похудеть на 8 кг 700 граммов минимум, активнее заниматься спортом и научиться любить себя».
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