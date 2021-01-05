«Пережить потерю, воспитывать и любить дочь». Жительницы Слуцка рассказали, какие цели поставили себе на 2021 год

Женский проект «Кур'ера» Lampa запустил у себя на странице в Instagram опрос для случчанок «Какие планы и цели у вас на 2021 год?». Большинство хотят сделать тело своей мечты, наконец выехать за границу и стать лучше, чем были в 2020 году. Вот что ответили наши читательницы.
- «Работа, путешествия, новые знакомства».
- «Съездить в ЮАР, если откроют границы».
- «Не ставить цели на год».
- «Развитие, саморазвитие, расширение».
- «Похудение, самореализация и море».
- «Улучшить качество тела».
- «Перейти на фриланс, новые знакомства и путешествие».
- «Пережить потерю, воспитывать и любить дочь».
- «Вплотную заняться ремонтом и сделать квартиру мечты».
- «Построить дом, родить сына и посадить ёлочку во дворе».
- «Похудеть на 8 кг 700 граммов минимум, активнее заниматься спортом и научиться любить себя».