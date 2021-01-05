«Я нашла настоящую любовь». Что известно об убийстве из-за ревности в Слуцком районе

3 января в деревне Ленино Слуцкого района нашли труп 34-летнего мужчины. В убийстве обвиняют ревнивого мужа его любовницы.

«По предварительным данным, 39-летний мужчина приревновал 34-летнего сельчанина к своей жене и ударил ножом. Молодой человек от полученных телесных повреждений скончался на месте. Следователи нашли и забрали нож», — сообщил Следственный комитет.

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Ольга и Александр А. живут в деревне Ленино. Многодетные родители: 5 детей.

«Обычная семья. Не проблемные, не алкоголики, на учётах не состоят, — характеризуют семью в местном сельисполкоме. — Оба работают в колхозе, занимаются животноводством».

Александр работал на местной ферме скотником, Ольга — телятницей.

Раньше в семье были «определённые проблемы», говорят односельчане, но сейчас уже лет пять как всё было нормально. Ольга не пила вообще, Александр мог выпить, но алкоголиком его не считали.

«Наша Нива» поговорила с Ольгой. Женщина не захотела говорить подробно, но не скрывает: у неё был роман.

«Я нашла свою настоящую любовь, — говорит Ольга. — С ним мы были вместе почти год — седьмой месяц пошёл».

Настоящая любовь Ольги — это 34-летний Ростислав К. Он местный житель, также работавший на ферме скотником — вместе с мужем Ольги.

«Я продолжала жить с мужем, но он стал мне как чужой. И теперь я собиралась уходить от мужа и подавать на развод. 2 января я рассказала обо всём мужу. А третьего произошло ЧП…» — вкратце рассказала Ольга.

Местные жители рассказывают, что ночью Ростислав проводил Ольгу домой. Александр вышел поговорить. Слово за слово — завязалась драка. Во время неё Ростислав получил удар ножом.

Был ли Александр пьян — неизвестно.

Теперь муж Ольги под стражей. На него завели дело за убийство, мужчине грозит от 6 до 15 лет. Ростислава К. похоронят 5 января на местном кладбище.

РАНЕЕ. В Слуцком районе из-за ревности убили 34-летнего мужчину