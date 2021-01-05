«Была примером матери и жены». Об ушедшей от нас матушке Людмиле

Матушка Людмила Вейго родом из Петрикова. Она родилась 10 мая 1958 года. Со своим будущим мужем Михаилом Вейго училась в одном классе. Окончила «нархоз» в Минске, а затем вышла замуж и поехала к мужу в Сергиев Посад. В 1989 году супруги переехали в Слуцк.

Много лет матушка Людмила помогала мужу, работала в Михайловском кафедральном соборе Слуцка и в Свято-Николаевской церкви в Лучниках. В Михайловском соборе она руководила хором, пекла просфоры. В Лучниках — активно участвовала в деятельности прихода, помогала хору. Бралась за любые послушания. За свой труд Людмила Францевна была отмечена церковными наградами.

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«С матушкой я знакома более 12 лет, — рассказала Ирина Валентиновна, которая трудилась вместе с Людмилой Вейго. — Любое послушание, любое событие приходской жизни не обходились без неё. Для меня остались в памяти её доброта и её улыбка. Её внимательность, забота обо всех. Она помнила дни рождения всех прихожан, именины. Была правой рукой отца Михаила, помощницей во всём. Она для всех нас была примером, какой должна быть мать и жена».

У Людмилы Францевны остались муж, трое детей и четверо внуков. Старший сын — отец Сергий — является доцентом Киевской духовной академии. Другой сын, отец Иоанн, — настоятель храма святителя Николая в Санкт-Петербурге. Дочь Ангелина живёт в Москве.

Людмила Вейго ушла на 63-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с матушкой состоялось 31 декабря. Её похоронили на территории Свято-Николаевского храма.