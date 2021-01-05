В Слуцке площадка с мусорными контейнерами около новостройки на Борисовца забита отходами. Почему так произошло

В редакцию «Кур'ера» обратилась жительница нового дома № 30 на улице Борисовца в Слуцке. На площадке по сбору твёрдых бытовых отходов контейнеры переполнены так, что мусор разлетается по округе.

Напомним, что «Кур'ер» рассказывал, как немногочисленные жильцы этого дома встретили праздники без газа.

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Фотографии и видео «Кур'еру» предоставила жительница дома. Она утверждает, что кадры сняты 5 января, в первой половине дня.

На видео случчанка говорит про улицу Магистральную, но у восьмиэтажного дома адрес: улица Борисовца, 30.

ЖЭУ: Люди забивают контейнеры строительным мусором

В доме № 30 на Борисовца люди проживают только в двух квартирах, остальные делают ремонт, рассказала «Кур'еру» Инна Лисок, начальник ЖЭУ-5.

По её словам, весь строительный мусор выбрасывается на эту площадку, что запрещено. Контейнеры предназначены только для твёрдых бытовых отходов.

Для вывоза строительных отходов надо позвонить в ЖЭУ-5 и заказать трактор. Эта услуга платная — стоит 35 рублей. То есть крупногабаритный и строительный мусор вывозится только за счёт собственников квартир.

«При сдаче дома ни один человек не захотел стать председателем товарищества или же ЖСПК (жилищно-строительный производственный кооператив. — Прим. ред.). Пока ещё не все квартиры заключили договоры на вывоз мусора, всё это будет вывозиться», — сказала Инна Лисок.

Она добавила, что поскольку в доме малая заселённость, то график вывоза мусора будет не более трёх раз в неделю.