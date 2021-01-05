Какими оказались праздники для водителей и пешеходов в Слуцке: 7 аварий, 3 смерти, 11 бесправников

За первые дни января в Слуцком районе существенно осложнилась дорожная безопасность — значительно увеличилось количество ДТП, в том числе с участием пешеходов, которые погибли. Всего было 7 аварий.

Об этом «Кур'еру» сообщил Александр Семенович, начальник милиции общественной безопасности — заместитель начальника Слуцкого РОВД.

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«Причин много — кто-то в праздничной суете торопится, игнорирует правила дорожного движения, снижает свою бдительность, кто-то позволяет себе сесть за руль, употребив алкоголь.

Осложнились и погодные условия: мокрый асфальт, сильный туман. В результате было два факта наезда на пешеходов. Первый — 1 января на улице Магистральной сбили двух пешеходов. Второй — наезд на пешехода 3 января по улице Ленина около дома № 220. В результате этих двух ДТП три человека погибли.

С 31 декабря по 3 января правоохранители задержали двух пьяных водителей, также 11 лиц управляли транспортным средством без права на это. В эти дни за нарушение правил дорожного движения оштрафовали 20 пешеходов, из них 11 находились в пьяном виде. Их изъяли с проезжей части", — рассказал Александр Семенович.

В преддверии рождественских праздников, длинных выходных, Слуцкий РОВД просит максимально принять меры личной безопасности, сохранности своей жизни, здоровья и имущества. Исключить конфликты, быть крайне внимательным, являясь участником дорожного движения.

«Всех пешеходов в тёмное время суток призываем с учётом этих негативным примеров активно использовать световозвращающие элементы, фликеры, фонари. Говорят, что „пешеход всегда прав“, но в случае ДТП последствия для него всегда более тяжёлые. Просим проявить благоразумие. Желаем счастливо провести выходные, в безопасности, в кругу своих близких и родных!» — сказал замначальника РОВД.