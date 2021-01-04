В Беларуси с 1 января 2021 года введён транспортный налог вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск автомобиля к дорожному движению. Как не платить новый сбор?

Не платить транспортный налог можно при условии, если автомобиль будет снят с учёта в ГАИ МВД до 1 июля 2021 года. Такой нюанс существует с учётом того, что 2021 год будет переходным для внедрения соответствующей выплаты для владельцев машин.

Также налог не требуется оплачивать хозяевам автомобилей, выпущенных до 1 января 1992 года, либо тех транспортных средств, дата регистрации которых не может быть установлена.

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До 31 декабря 2025 года платить пошлину не нужно будет и владельцам электромобилей.

В целом транспортный налог будет взиматься раз в год. Обладатели автомобилей будут получать уведомления от налоговой инспекции, оплату по которым следует произвести в течение месяца. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от веса автомобиля и его года выпуска.

Такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

В ТЕМУ. Официально введён транспортный налог вместо госпошлины. Кому и сколько придётся платить