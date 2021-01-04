В работу магазинов секонд-хенда ввели изменения. Теперь секонды не могут торговать новой одеждой, их ассортимент должен состоять из вещей только бывших в употреблении.Новшества предусмотрены постановлением правительства от 30 декабря 2020 года № 774.

В постановлении прописали, что в одном магазине нельзя продавать и бывшие в употреблении вещи, и новые меховые изделия, обувь, одежду швейную и трикотажную (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий).

Отмечено, бывшие в употреблении непродовольственные товары — это непродовольственные товары с видимыми признаками носки, стирки, эксплуатации. Также под это определение подпадают непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств без товарных ярлыков (этикеток), если их наличие предусмотрено изготовителем, а также непродовольственные товары, принятые по договорам комиссии от граждан.

Реклама

Как пишет ТUT. BY, в марте 2020-го «Беллегпром» снова напомнил о своей инициативе по регулированию деятельности секондов. Концерну в том числе не нравилось, что там продают стоковую одежду.

Ещё раньше Татьяна Лугина, глава «Беллегпрома», говорила, что поддерживает «честную конкуренцию». И предложила если не закрыть магазины с б/у одеждой, то, по крайней мере, вынести их «из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц».