Первую неделю нового года, конечно, знаменует Рождество. Но, кроме этого, есть и другие значимые даты. Из обзора «Кур'ера» вы узнаете, для кого предназначена азбука Брайля, что такое сочиво, что запрещалось делать на Степанов день и с какого дня в январе начинается пора свадеб.

4 января — Всемирный день азбуки Брайля. Впервые его отметили в 2019 году, посвятив изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля. День учреждён ООН для того, чтобы повысить значение азбуки Брайля как одного из средств общения слепых и слабовидящих людей. Полностью слепых людей на Земле, по данным ВОЗ, насчитывается 39 миллионов человек, а общее число людей с заболеваниями зрения превышает 1,3 миллиарда человек. Азбука Брайля используется слепыми и слабовидящими людьми не только для чтения, но и для письма. Знаки пишутся методом прокалывания точек на обратной стороне листа справа налево.

5 января — Федулов день (Федул Зимний). В Федулов день люди завершали приготовления к Рождеству Христову. Женщины готовили сладкое печенье к святкам. Его оборачивали полотенцем и прятали в закрома, чтобы к нему не проникла нечисть. По поверьям, в данный день нельзя было резать, колоть, капать. Хозяйкам не следовало укорачивать одежду, дабы не сократить свою жизнь. Также избегали проведения медицинских операций. Погода на Федулов день сулила аналогичную погоду на ноябрь. По сильному ветру предсказывали богатый урожай. Если кошка лезла к печи, ждали крепкий мороз.

Реклама

6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведём именно от Рождества Христова. Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно употреблять сочиво — размоченные зёрна пшеницы с мёдом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за Богослужением «Волхвы же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества — ужин в сочельник. Раньше в канун Рождества люди обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нём двенадцать блюд — по числу апостолов — и все блюда были постными.

7 января — Рождество Христово — праздник тихий, домашний, спокойный, духовный. За столом собираются только члены семьи и самые близкие друзья. Согласно ветхозаветным пророкам, Христос родился в городе Вифлееме в 5508 году от сотворения мира. Первыми о его рождении узнали пастухи. Приняв всем сердцем эту весть, они отправились поклониться младенцу. Во всём христианском мире Рождество всегда отмечалось с особым благоговением. В этот день повсюду стоят украшенные ёлки, символизируя евангельское древо, горят свечи, подобно тем, которые горели в вифлеемском хлеву. Во многих странах в рождественские ночи дети выходят на улицы с пением песен-колядок.

Традиции 7 января: что можно делать

В этот день принято ходить в гости к родным, читать молитвы, посещать церковь.

За праздничный стол садятся в светлой и праздничной одежде.

На себя надевают красивую, но не новую одежду.

Что нельзя делать 7 января

Нельзя ругаться, кричать.

Ни в коем случае не убирают в доме.

Плохо переезжать в этот день в другое место.

Нельзя шить, иначе в доме может кто-то ослепнуть.

8 января — Собор Пресвятой Богородицы. В этот день Православная церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя. Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение. Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, Ее Зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в данный день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.

9 января — Степанов день (в честь мученика Стефана). Святой проповедовал в Иерусалиме, истинность своих слов подтверждал чудесами и знамениями. Однажды он вступил в спор с представителями синагоги, за что был схвачен и приговорён к побитию камнями. Перед кончиной он просил Иисуса простить грех, совершённый его обидчиками, и принять его дух. Умер архидиакон Стефан в 34 году. Он стал первым мучеником за Христа.

С этим днём связаны народные приметы:

Девушкам и женщинам нельзя было, проснувшись, тут же ступать босой ногой на пол, пока не прочтёшь молитву «Отче наш» девять раз. Иначе можно красоты своей лишиться.

Запрещалось ткать и шить. Верили в народе, что таким образом швея или ткачиха свою память может потерять.

Верили, что девушки, если немного поплачут в чашку и «выльют» слёзы в ведро с родниковой водой, стоящее на главной площади, то все горести напрочь исчезнут. Только существовал запрет трогать это ведро до полуночи, иначе слитые печали вернутся в тройном размере тому, кто коснётся ведра хоть рукой, хоть ногой.

Мужчинам в Степанов день возбранялось брать в руки ножи даже для нарезания хлеба. Считалось, что таким образом можно силы мужской лишиться.

Нельзя в этот день отказываться от угощения «колядка» — пирожка с разными начинками. Боялись, что тогда нечистый заберёт.

Что можно и обязательно нужно сделать в Степанов день

Девушкам в этот день обязательно нужно гадать на любовь. Любовные предсказания, полученные 9 января, — самые точные.

На Степана принято навещать кумовьёв и родителей, желая им счастья и долголетия. Верили, что произнесённое в этот день пожелание обязательно воплотится в жизнь.

10 января — верующие православные чтут память священномученика Никодима (Кононова), святого Никанора, а также 20 000 святых мучеников — этих ранних христиан заживо сожгли язычники в церкви после того, как те отказались отречься от веры. В этот день было принято собираться всей семьёй за столом, вместе выполнять домашние дела. Примерно в это время в старину начинали забивать домашний скот. Заодно мясо всё чаще подавали и к столу. Отсюда ещё одно название этого дня — Рождественский мясоед. Самым популярным среди молодёжи было гадание на желание. Для того чтобы мечта исполнилась, нужно было выйти за село на холм, забить в землю колышек и завязать на нём ленту. Считалось, что этот ритуал гарантирует осуществление любого желания.

С этого дня начинается пора свадеб, поскольку разрешается есть мясные блюда, и есть возможность накрыть богатый сытный стол. В старину в это время парни на вечерницах как раз присматривали себе жену. Свадьба, сыгранная 10 января, сулит счастье молодым.