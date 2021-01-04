В прошлом году пандемия коронавируса круто изменила привычную жизнь Слуцка. Никто не знал, каких масштабов достигнет эпидемия, никто не был к этому готов. «Мы как на войне!» — говорят медики. И это действительно так.

Здравоохранению пришлось перестраиваться и принимать самый тяжёлый удар на себя. Сотни сотрудников Слуцкой ЦРБ ежедневно встречаются со смертельной опасностью, но продолжают делать своё дело, невзирая на колоссальную усталость. Невозможно перечислить имена всех, кто помогает случчанам бороться с болезнью. Большая благодарность всем им: врачам, медсёстрам, санитаркам и всему обслуживающему персоналу!

В начале пандемии все заболевшие сразу звонили в скорую помощь. Медики «скорой» первыми встречались с неизвестной тогда болезнью. Они и сейчас круглосуточно на посту. «Кур'ер» узнал имена тех, кто выезжал и выезжает по «ковид­ным» вызовам. Спасибо вам!

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Врачи:

Николай Полищук, Владимир Синьков, Наталья Абросимова, Юлия Вехова, Александр Войнич, Андрей Ладутько.

Фельдшеры:

Татьяна Алешко, Ольга Борисовец, Елена Глинистая, Владимир Воронцов, Наталья Рабинка, Наталья Мисовская, Анна Шуманская, Наталья Щербицкая.

Водители:

Анатолий Борисик, Василий Витко, Сергей Дикун, Денис Зубарин, Дмитрий Лесун, Дмитрий Рязанов.

Для снижения скорости распространения эпидемии в борьбу с инфекцией сразу включилась санитарная служба. Специалисты Слуцкого ЦГиЭ побывали в каждом очаге коронавируса.

Благодарность тем, кто борется с инфекцией:

Врачи:

И. Черкас, И. Антонович, М. Басолыго,

Н. Леневич, В. Макарич, А. Ковтун, А. Жилинков, С. Клеко, Т. Щетинина.

Помощники врачей:

Н. Лесун, Е. Овчарова, Н. Радкевич, И. Русако­вич, Т. Ревтович, А. Цыбулько, Ж. Авдусь, М. Брезовская, Н. Санько, Н. Томашевская, С. Франчук, В. Шуляковская, Т. Залеская, О. Павлусик, А. Кулешова, Т. Дворянчук, З. Фролова, Т. Цыбулько.

Инструктор-дезинфектор:

Н. Гавдель.

Дезинфекторы

В. Наумович, Н. Шуляренко, З. Якимович, О. Гигель, Р. Шуманский, Е. Валетко, А. Пракопенко, Е. Котенко, Н. Колядко, К. Долбик, Н. Хмелько, Н. Бабайцева, С. Чухольская, С.Радюк.

Водители

Ю. Ловкович, В. Гурбо, А.Войтович.