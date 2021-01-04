«Был очень внимательным врачом». Ушёл из жизни заведующий станцией скорой помощи Солигорска

Анатолий Трухан родом из деревни Погост Солигорского района. Жил и работал в Погосте, а затем — в Солигорске. Свою карьеру начинал в Погостской амбулатории, а затем около 34-х лет работал на Солигорской станции скорой помощи, был заведующим станцией.

«Он был очень внимательным врачом, — говорит об Анатолии Павловиче его односельчанин Владимир Амельченя. — Однажды ночью, ещё в Погосте, он пришёл по вызову к моему ребёнку и пробыл до самого рассвета. А ещё был случай: мой знакомый с больными ногами отказывался ехать в больницу. Я позвонил Анатолию Павловичу, он вызвал „скорую“ из города и всё-таки забрал больного. Он не ждал, пока к нему приедут, а помогал людям. Все про него знали, что он свой человек».

Анатолий Трухан умер 25 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В последний путь его проводила колонна машин скорой помощи.

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