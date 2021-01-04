В Беларуси с 1 января пересмотрели размеры ставок единого налога для физических лиц, которые занимаются разными видами деятельности.
Сколько и за какие виды деятельности физлица в Слуцке обязаны платить единый налог (за месяц):
- реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) — 37 руб.;
- реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков) — 58 руб.;
- реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции — 28 руб.;
- видеосъёмка событий — 94 руб.;
- деятельность актёров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой — 89 руб.;
- деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность — 63 руб.;
- деятельность по письменному и устному переводу — 63 руб.;
- деятельность, связанная с поздравлением с днём рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения — 89 руб.;
- кошение трав, уборка озеленённой территории от листьев, скошенной травы и мусора — 22 руб.;
- музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий — 89 руб.;
- нанесение аквагрима — 60 руб.;
- настройка, ремонт музыкальных инструментов — 46 руб.;
- оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота — 17 руб.;
- парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру — 62 руб.;
- предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста — 17 руб.;
- предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) — 87 руб.;
- производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви — 50 руб.;
- работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий — 91 руб.;
- разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере — 91 руб.;
- распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов — 13 руб.;
- ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели — 55 руб.;
- ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем — 45 руб.;
- ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий — 53 руб.;
- репетиторство — 32 руб.;
- сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей — 50 руб.;
- стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытьё посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги — 22 руб.;
- упаковка товаров, предоставленных потребителем — 35 руб.;
- услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных — 17 руб.;
- уход за взрослыми и детьми — 22 руб.;
- фотосъёмка, изготовление фотографий — 81 руб.;
- чистка и уборка жилых помещений — 58 руб.;
- штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов — 109 руб.