Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний рассказал, как сейчас благоустраивается территория храма святого преподобного Паисия Святогорца на улице Магистральной и что там планируется сделать в будущем.



Сейчас на территории возводят здание епархиального управления. Здесь будет располагаться храм в честь Святой Живоначальной Троицы, в память о разрушенном Слуцком Троицком монастыре.

В новом здании соберут сохранившиеся иконы из разрушенных храмов, раритетную богослужебную утварь, другие реликвии. Там же разместят молодёжный центр, центр для работы с детьми, центр для работы с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

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Епископ Антоний сказал, что также они хотят создать пункт благотворительной раздачи пищи и предметов быта. «Есть планы сначала собирать сухие пайки для нуждающихся людей. Пока без горячего питания: хлеб, консервы… В будущем, может быть, и какую-то благотворительную столовую открыть», — пояснил он.

Около храма святого Паисия Святогорца располагается большой парк, разбитый на две части. Первая часть называется «Сэрца Бацькаўшчыны». Её открыли 9 мая 2020 года в память о 75-летии Великой Победы. Каждый саженец посвящён памяти человека, который участвовал или погиб во время Великой Отечественной войны. Вторая часть парка посвящена Митрополиту Филарету (Вахромееву). Позже там будет установлен его бюст. Парк открыт для всех посетителей. Ещё появится детская площадка.

Продолжается возведение звонницы святителя Николая Чудотворца, где уже установлен самый большой колокол в Беларуси весом 7,5 тонн.

РАНЕЕ. Самый большой в Беларуси колокол устанавливают в Слуцке.

«Поэтому цель у нас — это закончить начатое, завершить в следующем году или ещё через год строительство епархиального центра и другого здания, где будет располагаться приходской дом для полноценной приходской жизни. При храме уже действуют народный и детский хоры, есть и воскресная школа, и трапезная. Мы хотим, чтобы, разделяя молитвенное общение за богослужением, наши прихожане продолжали общаться и во внебогослужебное время. Приходской дом будет такому общению способствовать», — сказал епископ Антоний.