«Моя первая поездка на мотоцикле». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 28 декабря по 3 января. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от Mari (@deawolking)

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Публикация от Викуся (@vikusya_rytvinskaya)

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Публикация от Дарья 🦊 (@dashunya.lisok)

 

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Публикация от Yulia Hilinskaya (@yuliahilinskaya)

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Публикация от Чеботкова Даша (@dashka_cheb)

 

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Публикация от Юлия Кондратенко (@yu.kondratenko)

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Публикация от Black Sun (@mikula_angelina)

 

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Публикация от Наталья Валуева (@natalivalyeva)

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Публикация от Olya (@vendetta_lo)

 

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Публикация от Дмитрий Гришин (@grishindim)