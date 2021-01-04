Четверо погибших. Медики и спасатели рассказали, как прошли первые дни 2021 года в Слуцке

Ольга Паздерина
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Четверо погибших. Слуцкие медики и спасатели рассказали, как прошли первые дни 2021 года
1 января в 19.30 недалеко от кафе «Слуцкі пачастунак» водитель «Опель Астра» наехал на двух пешеходов без фликеров, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Оба пешехода с травмами были доставлены в больницу, где на следующие сутки скончались. Фото: УВД Миноблисполкома

С 1 по 3 января пожаров в Слуцке и районе не было, а вот в «скорую» поступило более 100 вызовов.


Как рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС, первые три дня 2021 года прошли спокойно, ничего не произошло.

Медики работали в стандартном режиме, кроме ЧП — два ДТП (трое погибших) — и убитого мужчины, сообщил «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

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C 1 по 3 января случчане обращались за медицинской помощью с теми же заболеваниями, как и в обычные дни. Немного меньше — по коронавирусу, потому что поликлиника и рентген-кабинеты работали в сокращённом режиме.

Олег Лесников добавил, что пьяных особо не было, тяжёлых пациентов — тоже, кроме аварий. Первые дни января ничем не отличались от выходных с 25 по 27 декабря.

За длинные выходные, 1−3 января, на Слуцкую подстанцию скорой помощи поступило более 100 вызовов. Это были пациенты с высокой температурой и по другим причинам.

Ранее

  • Происшествия на Новый год: в Слуцком районе насмерть сбиты два пешехода и зарезан один человек.
  • В воскресенье, 3 января, на улице Ленина легковой автомобиль сбил 60-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.