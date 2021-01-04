Первенец 2021 года в Слуцке. Девочка Алина родилась 3 января

Первым младенцем, который появился на свет в родильном отделении Слуцкой больницы в 2021 году, стала девочка. Она родилась 3 января в 2.45. Маму новорождённой зовут Вероника Адерихо.



Родители назвали девочку Алиной. Она родилась весом 3220 граммов и ростом 50 сантиметров. Алина стала третьим ребёнком в семье. «У меня это третья девочка. Старшей — 15 лет, средней — 8 лет, — рассказала „Кур'еру“ Вероника Адерихо. — Ребёнка мы планировали, поэтому рады и счастливы. Все ждали с нетерпением и не могли дождаться. Год начался с приятного сюрприза».