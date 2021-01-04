В Беларуси с 3 января 2021 года начала работу национальная почтовая электронная система. Рассказываем, как ею пользоваться.

Как пишет пресс-служба Министерства связи и информатизации, эта система позволяет пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки. Отправлять и получать письма можно в любое время суток с мобильного телефона или компьютера.

В БЕЛТА сообщили, что для использования системы необходимо создать электронный почтовый ящик на сайте «Белпочты» и пройти аутентификацию с использованием сертифицированных средств выработки электронной цифровой подписи.

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При поступлении электронного письма поступает уведомление на указанный при регистрации номер телефона или e-mail.

Отправлять можно документы, фотографии, изображения, счета, уведомления, справки, выписки и др. Текстовое сообщение не должно превышать 30 страниц, в письмо можно вложить не более трех файлов размером до 10 МБ. Типы файлов вложения: doc, docx, xls, xlsx, pdf.

Стоимость простого электронного письма составляет 0,42 рубля, заказного электронного письма — 1,5 рубля.

Подробная видеоинструкция, как отправить электронное письмо, есть на YouTube-канале «Белпочта».