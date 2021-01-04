В Слуцке сбили двух пешеходов. Возбуждено уголовное дело

В пятницу, 1 января, около 19.30 на улице Магистральной в Слуцке произошла авария. 21-летний водитель Opel совершил наезд на двух местных жителей, мужчин в возрасте 54 и 58 лет, которые не по правилам пересекали проезжую часть.

Как сообщает Следственный комитет Республики Беларусь, оба случчанина на следующий день скончались в реанимации от полученных телесных повреждений.

Следователем с участием специалиста ГКСЭ и сотрудников ГАИ был проведён осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены необходимые экспертизы.

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В отношении молодого человека Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Отметим, что пешеходы были без фликеров.

В ТЕМУ. В Слуцке сбили двух пешеходов. Оба скончались