Почему в Слуцкой больнице не работает компьютерный томограф и когда это исправят

В компьютерном томографе Слуцкой ЦРБ вышла из строя рентгеновская трубка. Это связано с интенсивным использованием аппарата. Также трубка уже выработала свой ресурс.



Об этом «Кур'еру» рассказал Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Заявка на новую рентгеновскую трубку уже отправлена. Как только фирма поставит её из Европы, то в больнице сразу включат томограф. Проблема в том, что Западная Европа — на рождественских праздниках.

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«Ничего страшного не произошло для жителей Слуцка и района. Диагностику проводим по рентгенологическому обследованию. Все те значимые формы поражения лёгких, при которых требуется госпитализация, мы видим и на рентгене», — сказал Олег Лесников.

Всех экстренных пациентов, у которых патология не связана с коронавирусом, отправляют на обследование на томограф в Солигорскую ЦРБ.