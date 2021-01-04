Расписание богослужений в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в Слуцке

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Когда, где и во сколько пройдут богослужения.

6 января, среда. Рождественский сочельник

  • 7.00 — Царские часы.
  • 8.00 — Литургия свт. Василия Великого.
  • 17.00 — Всенощное бдение.

7 января, четверг. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

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  • 23.45 — 6 на 7 января.
  • 00.00 — Литургия ночная.
  • 8.45 — Часы.
  • 9.00 — Поздняя литургия.
  • 15.00 — Всенощное бдение.

8 января, пятница. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы

  • 7.45 — Часы 3-й, 6-й.
  • 8.00 — Литургия.
  • 17.00 — Веч., Утр., 1-й час.

9 января, суббота. Попразднство Рождества Христова.

  • 7.45 — Часы 3-й, 6-й.
  • 8.00 — Литургия.
  • 17.00 — Веч., Утр., 1-й час.

10 января, воскресенье. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 20 000, в Никомидии сожжённых

  • 6.45 — Часы 3-й, 6-й.
  • 7.00 — Литургия Ранняя.
  • 9.45 — Часы 3-й, 6-й.
  • 10.00 — Литургия Поздняя Вечерня.
  • 17.00 — Акафист Божией Матери.

Информацию предоставил Игорь Штепа, протоиерей Михайловского кафедрального собора в г. Слуцке