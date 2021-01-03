В Беларуси повысили налоги для тех, кто сдаёт жильё, гаражи и парковочные места

В Беларуси с 1 января пересмотрели ставки налогов для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места.

Эти новшества предусмотрены обновлённым Налоговым кодексом.

В Слуцке налог за сдачу квартир и дач подняли до 21,1 руб.

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За сдачу в аренду металлических либо деревянных гаражей, а так же машиномест, повышение не такое значительное — с 5,3 до 5,6 руб. Если же гараж железобетонный или кирпичный — цена возрастает до 7,80 руб.



Другие нежилые помещения (за 1 кв. метр площади) — 3,40 руб.