Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию. У белорусских католиков новый глава

Сегодня, 3 января, Тадеушу Кондрусевичу, главе Католической церкви в Беларуси, исполнилось 75 лет. Папа Римский принял его отставку — Кондрусевич уходит на пенсию в связи с возрастом.

Об этом сообщает Vatican News.

Пока руководство архиепархией переходит к Казимиру Великосельцу, епископу Пинской епархии.

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Напомним, что белорусские пограничники не впускали главу Католической церкви Беларуси в страну несмотря на то, что он является гражданином нашей страны. Тадеуш Кондрусевич 31 августа возвращался из Польши, где был в служебной командировке.

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