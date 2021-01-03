Под Слуцком растёт 150-летняя ель не хуже, чем в резиденции Деда Мороза

Хочу рассказать о последней поездке в лес под Слуцком и встречу с 40-метровой елью.

Когда побродил по лесу, то пошёл искать просёлочную дорогу по азимуту. Для меня в белорусских лесах трудно заблудиться, ведь бродил по тайге в экспедициях больше 30 лет. Я шёл без ориентиров напропалую, любуясь неожиданными лесными картинками. И природа меня удивила в очередной раз. Примерно на границе Слуцкого и Любанского лесхозов встретил ель-великана.

Ещё не так давно на резиденции белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще росла гигантская ель высотой под 40 метров. Старец хвастался, что она самая высокая в Европе. Но из-за усыхания колючую красавицу спилили шесть лет назад.

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Ель, которую я увидел, была не меньше вышеописанной «чемпионки». По моим расчётам, высота слуцкой красавицы насчитывала 40 метров. Откуда такая уверенность в расчётах? Дело в том, что пять лет я работал в организации «Леспроект», которая занималась лесоустроительными работами. Мы занимались глазомерными и инструментальными замерами параметров деревьев. Можно сказать, что «глаз набил» в этих делах.

Диаметр на высоте груди (именно на таком уровне меряют толщину дерева лесоводы) составлял 1 метр. Конечно, такой размер ствола не является чем-то поразительным, но для ели, которая имеет малую сбежистость (постепенное сужение ствола от основания к вершине — прим. редакции), этот показатель указывает на нормальный рост дерева. На стволе виден след морозобойной трещины: видимо, ель пережила одну из весьма суровых зим. Предположительно возраст дерева — полтора века. Сожалею, что с собой не взял возрастной бурав, с помощью которого можно определить возраст дерева. Не берусь говорить, что встретил рекордсмена в высоту. Возможно, что читатели видели в наших лесах ещё выше. Поэтому хотелось бы узнать и другие сведения о зелёных чемпионах.