С 1 января снова вырос пенсионный возраст. В 2021 году на пенсию мужчины могут выйти в возрасте 62,5 года, а женщины — 57,5 года.

Так же с 1 января увеличен минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Теперь он составляет 18 лет. Как пишет БЕЛТА, к 2025 году он должен вырасти до 20 лет.

Вместе с тем в Беларуси появился новый вид трудовой пенсии: трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже при наличии страхового стажа. Её могут получить те, кто имеет не менее 10 лет страхового стажа, но не дотягивает до минимальной продолжительности страхового стажа, необходимого для получения трудовой пенсии. Такую пенсию смогут получать мужчины, достигшие возраста в 65 лет, и женщины в возрасте 60 лет и старше. Размер пенсии будет составлять от 73% до 84% бюджета прожиточного минимума для пенсионеров.

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Также с 1 января 2021 года женщинам, которые родили четверых детей, засчитывается в трудовой стаж до 12 лет нахождения в отпуске по уходу за ребёнком. Многодетные матери теперь смогут претендовать на трудовую пенсию при наличии 20 лет трудового стажа и 10 лет страхового стажа. Ранее им требовалась полная продолжительность минимального страхового стажа.

Инвалидам I и II группы, у которых инвалидность более 10 лет, снижены требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту (пропорционально времени нахождения на инвалидности).

Инвалидам с детства теперь требуется меньше лет трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту. Для женщин норматив снижен с 20 до 15 лет, а для мужчин — 25 до 20 лет.