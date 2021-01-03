В Слуцком районе из-за ревности убили 34-летнего мужчину

Утром в воскресенье, 3 января, в одной из деревень Слуцкого района с колото-резаными ранами обнаружили тело 34-летнего мужчины.



Об этом «Кур'еру» сообщила Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области.

По предварительным данным, 39-летний мужчина приревновал погибшего к своей супруге и ударил 34-летнего случчанина ножом. Молодой человек от полученных телесных повреждений скончался на месте.

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Следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли нож, другие предметы и объекты, по которым назначена экспертиза.

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство) УК РБ. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.