Происшествия на Новый год: в Слуцком районе насмерть сбиты два пешехода и зарезан один человек

Одним абзацем: в воскресенье 3 января в деревне Слуцкого района обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами. По предварительным данным, 39-летний мужчина приревновал к своей супруге и ударил ножом 34-летнего случчанина. Более подробно читайте по ссылке.

В Слуцке сбили двух человек, они умерли

1 января в 19.30 недалеко от кафе «Слуцкі пачастунак» водитель «Опеля Астра» наехал на двух пешеходов без фликеров, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Оба пешехода с травмами были доставлены в больницу, где на следующие сутки скончались.

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В ДТП под Докшицами погибли два ребёнка





В Свислочском районе два человека погибли в ДТП

На Полесье гаишники гнались за пьяным водителем и стреляли

Днём 1 января возле деревни Замосточье Докшицкого района на трассе водитель «Шкоды» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в маршрутку. Дети 7 и 10 лет, которые ехали в «Шкоде», погибли на месте. Водитель и еще один пассажир «Шкоды» госпитализированы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. В маршрутке никто не пострадал.В пятницу 1 января около 18.00 на дороге Свислочь — Доброволя столкнулись лоб в лоб «Ауди» под управлением 26-летней девушки и «Фиат» с 66-летним мужчиной за рулём. Умерли на месте ДТП два человека: 48-летняя пассажирка «Ауди» и 69-летний пассажир «Фиата». Оба водителя и еще два пассажира с травмами доставлены в Волковысскую больницу.

1 января в милицию сообщили, что в Житковичском районе по трассе, похоже, едет пьяный на «Опеле». Экипаж ГАИ поехал его останавливать. Водитель на требования об остановке не реагировал, пытался скрыться. Погоня продолжилась в Столинском районе. Инспекторам пришлось стрелять: сначала в воздух, потом — по колёсам «Опеля». Водителя задержали — это оказался 22-летний житель Столинского района. Ранее его уже задерживали за пьяное вождение. Прав у парня никогда не было.



Всего в стране за два дня нового года задержано 193 водителя в состоянии алкогольного опьянения и 323 бесправника. TUT.BY



Люди погибли на пожарах, в том числе в соседних районах



В ночь на 1 января горела квартира в двухквартирном доме в Жлобине. Погиб 45-летний хозяин.

Этой же ночью горела квартира в «пятиэтажке» в Бобруйске. Погиб 50-летний хозяин, пенсионер.

Рано утром 1 января загорелся жилой дом в деревне Новинки Вороновского района Гродненской области. Погиб 60-летний пенсионер, который жил в доме с разрешения хозяина.

Около 9.50 1 января загорелся жилой дом в деревне Судники Воложинского района. Погиб 38-летний жилец дома.

Днём 1 января загорелся жилой дом в деревне Шалыги Молодеченского района. На пожаре обнаружен 55-летний погибший хозяин дома.

Около 19.00 1 января загорелся жилой дом в деревне Лютня Мстиславского района Могилёвской области. Обнаружен 48-летний погибший хозяин.

Около половины одиннадцатого вечера 1 января горел жилой дом в деревне Доросино Любанского района. Обнаружен погибшим 62-летний пенсионер — хозяин дома.

Обнаружен погибшим 62-летний пенсионер — хозяин дома. Около одиннадцати вечера 1 января загорелся жилой дом в деревне Нагорная Барановичского района. На пожаре обнаружен погибший 64-летний хозяин дома, пенсионер.

В ночь на 2 января загорелся дом в деревне Плужины Кореличского района Гродненской области. Погиб 48-летний хозяин.

В ту же ночь горел дом в деревне Калининск Узденского района . Обнаружен погибший 44-летний хозяин.

. Обнаружен погибший 44-летний хозяин. Днём 2 января случился пожар в жилом доме в деревне Турок Петриковского района Гомельской области. На пожаре обнаружено тело 59-летней хозяйки дома.

Около девяти вечера 2 января загорелся жилой дом в деревне Нёман Мостовского района Гродненской области. Обнаружен погибший 56-летний хозяин.

Чуть ранее 10-ти вечера 2 января загорелся жилой дом в Рогачёве. Обнаружен погибшим 52-летний хозяин дома. МЧС

В Орше из-за гирлянды загорелась квартира

Из-за короткого замыкания гирлянды на ёлке 1 января загорелась квартира в Орше. Квартира расположена на 4-м этаже «пятиэтажки».

В горящей комнате на кровати спасатели нашли 49-летнего хозяина. Его вынесли на свежий воздух. Мужчина получил отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей. Его доставили в больницу. В квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. TUT.BY



После драки умер парень в Минском районе

На Вилейщине двое мужчин утонули в озере

В ночь с 1 на 2 января в а/г Лесной Минского района 18-летний парень побил 24-летнего. Последний умер в машине скорой помощи. Заведено уголовное дело в отношении 18-летнего участника драки по части 3 статьи 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть).Вечером в субботу в Вилейском райне в озере утонули двое мужчин. Спасатели тогда же достали из воды тело 59-летнего жителя Молодечно. Тело другого, 70-летнего жителя Вилейщины, нашли на следующий день. Специалисты говорят, что погибшие рыбачили на озере.