Беларусь в 2021 году увеличит производство водки

В прошлый раз квоты на производство алкогольной продукции были установлены в сентябре 2020-го, тогда в основном их увеличили по сравнению с 2019 годом.
Совмин Беларуси установил квоты на производство в 2021 году алкогольной продукции, официальный документ размещён на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению № 764 от 26 декабря, водки и ликёро-водочных изделий в новом году будет произведено столько же, сколько и в 2020-м — 10,950 миллионов декалитров. Зато фруктовой водки станет больше: 11,5 вместо 8,5 тысяч декалитров.
Спирта-сырца этилового из пищевого сырья планируется произвести 1,045 миллионов декалитров, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья — почти 8,5 миллионов декалитров.
Годовая квота на шампанское и другие игристые вина останется на прежнем уровне и составит 1,9 миллионов декалитров, рома произведут в объёме 31,5 тысяч декалитров, коньяка — 629 тысяч декалитров, текилы — 14,5 тысяч декалитров, кальвадоса — 16 тысяч декалитров. В следующем году при этом произведут больше бренди: 200 тысяч декалитров вместо 166.
Как пишет sputnik. by, норма на непищевой этиловый спирт составит один миллион декалитров, производство антисептических лекарственных средств — 260 тысяч декалитров, ветеринарных — одна тысяча декалитров, дезсредств — 546,5 тысяч декалитров.
Некоторые квоты, однако, Совмин уменьшил. Так, объём произведённых фруктово-ягодных вин в 2021 году составит 4,657 миллиона декалитров: в 2020-м произвели 4,691 миллиона декалитров. Уменьшат производство и креплёных вин: в 2021 году произведут 4,531 миллиона декалитров вместо 4,629 миллиона декалитров.
Предыдущий раз квоты на производство алкогольной продукции были установлены в сентябре 2020-го — тогда объёмы по сравнению с предыдущим годом были увеличены.