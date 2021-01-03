Беларусь в 2021 году увеличит производство водки

Как пишет sputnik. by, норма на непищевой этиловый спирт составит один миллион декалитров, производство антисептических лекарственных средств — 260 тысяч декалитров, ветеринарных — одна тысяча декалитров, дезсредств — 546,5 тысяч декалитров.

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Некоторые квоты, однако, Совмин уменьшил. Так, объём произведённых фруктово-ягодных вин в 2021 году составит 4,657 миллиона декалитров: в 2020-м произвели 4,691 миллиона декалитров. Уменьшат производство и креплёных вин: в 2021 году произведут 4,531 миллиона декалитров вместо 4,629 миллиона декалитров.

Предыдущий раз квоты на производство алкогольной продукции были установлены в сентябре 2020-го — тогда объёмы по сравнению с предыдущим годом были увеличены.