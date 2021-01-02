В Слуцке сбили двух пешеходов. Оба скончались

В Слуцке под колеса автомобиля попали два пешехода — они скончались в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

1 января в 19.30, недалеко от кафе «Слуцкі пачастунак», водитель на машине «Опель Астра» совершил наезд на двух пешеходов без фликеров, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП оба пешехода с травмами были доставлены в больницу, где на следующие сутки скончались.

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Обстоятельства случившегося выясняются. По факту ДТП проводится проверка.