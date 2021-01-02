Случчанка рассказала о работе медсестрой в США и о том, как уже привилась от ковида вакциной Pfizer

Случчанка Анастасия Верёвка, которая живёт в США уже более десяти лет, а также постоянная внештатница газеты «Кур'ер» и женского проекта Lampa, дала интервью TUT.BY. Она рассказала изданию, как чувствует себя после прививки от коронавируса, о тяжёлых решениях за время пандемии и вообще о жизни в США.

Из Слуцка в Филадельфию

Анастасия попала в Америку в 2009 году по программе студенческого обмена и решила не возвращаться.

— В 18 лет всё кажется безоблачным, — улыбается белоруска. — До того момента я мало путешествовала. Попав в США, увидела другую жизнь. Посчитала, что получу больше возможностей здесь: и для себя, и для семьи.

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Без особого знания языка, рассказывает девушка, проще всего устроиться в маленьких курортных городах. Так было у неё: жила у океана, работала официанткой, по выходным — няней. Пробовала убирать отели — так выяснилось, что есть аллергия на местные чистящие средства.

Когда уладила вопрос с документами и появилась возможность переехать в Филадельфию, поступила в колледж — учиться на медсестру.



— Совмещала учёбу с работой в ресторане: 55 часов в неделю, — вспоминает белоруска. — Бывало, вставала в 4 утра для домашних заданий, к 8 ехала на работу. Уходила в 4 часа, спала в припаркованном авто. Потом на занятия до девяти вечера… Но о переезде я никогда не жалела: видела цель, понимала, что она достижима и у меня нет вариантов сдаться.

Сейчас Анастасия учится в университете, чтобы получить степень магистра и стать практикующей медсестрой — что-то вроде нашего терапевта, объясняет белоруска. Занятия проходят онлайн, и есть возможность совмещать с работой по специальности: в Пенсильванской больнице на полставки и на ставку в больнице Брин Мар.

— Медсестра — это достаточно высокооплачиваемая, уважаемая профессия в Штатах. Специалист со степенью бакалавра может иметь 8−10 тысяч долларов в месяц (до вычета налогов), работая 40−48 часов в неделю. Практикующая медсестра зарабатывает почти как некоторые врачи, но расписание удобнее.

— Тогда, в 2009-м, как отреагировали родители на решение не возвращаться?

— Мама очень тяжело восприняла, хотела, чтобы я была дома. Папа поддержал: сказал, пробуй, и если не получится, то всегда можешь приехать. Папа умер в 2018-м, так и не успев навестить меня в Штатах. А маму я забрала к себе в прошлом году.

Волны пандемии

Первые пациенты с диагностированным COVID-19, вспоминает Анастасия, в больнице Брин Мар появились в начале весны. Её этаж при реанимации сразу перепрофилировали под ковидных пациентов.

— Поначалу было очень страшно: медики толком не понимали, ни как коронавирус лечить, ни как себя защитить. Кто-то принимал душ перед уходом с работы, кто-то носил сменную обувь.

Сказывалась и паника в городе: умом понимаешь, что еды хватит, но, когда видишь опустевшие полки в магазинах, сложно не поддаться общему настроению. Хорошо, что ситуация с продуктами наладилась быстро. Карантинные меры, считает Анастасия, пусть и плохо повлияли на бизнес, зато многое сделали для спасения жизней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya V 🇺🇸 (@via_anastasiya)



— Да, в США привыкли в выходной выезжать — а тогда приходилось сидеть дома. Да, многие американцы не готовят, поэтому проблемой стали закрытые рестораны. Но и в первую, и во вторую волну в больнице, где я работаю, не было моральных дилемм: не приходилось решать, кого из пациентов спасать, а кого нет.

В пандемию самое ужасное для меня — когда пациенты умирают в одиночестве. Семьи к ним не пускают. У медсестёр есть рабочие «айфоны», чтобы по видеосвязи звонить близким больного. Иногда это очень тяжело эмоционально: семья на линии — но ты единственная, кто держит за руку умирающего человека. Все плачут. Тяжело бывает и объяснять родственникам, что человек не выкарабкается, что его уже несколько раз пытались снять с ИВЛ — и всё безрезультатно. Не видя близкого вживую, многим тяжело осознать, что вместо койки в реанимации человеку нужен хоспис.



В больнице, где работает Анастасия, персоналу не доплачивают за работу с COVID-19 — кроме тех случаев, когда приходится дежурить сверх нормы. Да и вообще, говорит девушка, многие медучреждения в Штатах пандемия поставила в тяжёлое финансовое положение из-за отмены плановых операций.

— Не было доплат, зато столько любви и поддержки от простых людей! Нам посылали открытки, подарки, еду в огромном количестве. Дети мелом писали на асфальте у больницы: мы те, на кого они равняются. Производители одежды, обуви и косметики присылали продукцию коробками. А рабочее удостоверение и сегодня даёт бесплатный кофе и скидки в разных магазинах, — улыбается белоруска.

Нельзя бояться и вакцины, и коронавируса одновременно

Если Анастасия и переболела коронавирусом за время пандемии, то бессимптомно. На прошлой неделе она привилась — вакциной BioNTech и Pfizer. В США препарат уже получают медики, которые работают с COVID-19, и пациенты учреждений длительного ухода.

— Между собой сомневались, думали: прививаться или нет? Всё-таки вакцина новая. Но в итоге большинство согласилось. Я для себя тоже решила, что хочу верить в науку и медицину. Нельзя же бояться и ковида, и прививки одновременно. Я решила бояться коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya V 🇺🇸 (@via_anastasiya)

— В Беларуси многие из тех, кто не относится к группам риска, не слишком боятся коронавируса.

— Ты никогда не знаешь, как твой организм отреагирует, как иммунная система себя поведёт. У меня нет хронических заболеваний — но я читала о тяжёлом течении болезни у здоровых людей моложе меня. Это редкие случаи, но никто не застрахован от того, чтобы таким редким случаем стать.

На вакцинацию медики регистрируются через приложение и едут в крупнейший филиал их больницы. После укола Анастасия 20 минут находилась под контролем врачей и медсестёр, чтобы убедиться в отсутствии аллергических реакций.



— Незначительная реакция у меня была: закружилась голова, немножко поднялось давление — но через 15 минут прошло. К вечеру несколько повысилась температура, чуть-чуть болели мышцы — но такое возможно после любой вакцины. Сейчас всё хорошо. Среди коллег только у ещё одной медсестры было головокружение, как у меня, но вечером.

Чтобы завершить процесс вакцинации, нужен ещё один укол. Его сделают через пару недель: уже в следующем году.

Медсестра подчёркивает: даже с заявленными 95% эффективности вакцины остаётся 5% вероятность заболеть. Соблюдение мер предосторожности никто не отменял:

— Мы всё равно должны носить маски и соблюдать дистанцию. Привитые врачи не остановят пандемию, так это не работает.

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