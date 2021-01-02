Жители дома № 223 и жители частного сектора по ул. Ленина обеспокоены судьбой универсама № 21, который расположен рядом. Беспокойство потому, что ходят разговоры о продаже (ликвидации) этого магазина.

Их беспокоит не только судьба магазина, но и аптеки № 3 «Сакавік», расположенной в здании этого магазина и принадлежащей предпринимателю Н. Кульбицкому. Жителей близлежащих домов, а проживают там в основном пожилые люди, среди которых и инвалиды, волнует то, где они будут покупать продукты и лекарства.

Переживают за своё будущее и две прекрасные женщины, работающие в этой аптеке: Валентина Максимовна Сологуб, провизор, заведующая, и Лариса Ивановна Валькова, фармацевт.

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Жители дома № 223 и прилегающих поселений надеются, что руководство города по-умному решит вопрос с магазином и аптекой и не оставит жителей этого района наедине с этой проблемой.