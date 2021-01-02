Министерство внутренних дел планирует начать выдачу ID-карт и биометрических паспортов с этого года. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».

Предполагается, что уже в 2021 году более 800 тыс. белорусов получат ID-карту, которая заменит привычный паспорт.

Новый документ внешне похож на современные водительские права: это небольшая пластиковая карточка с нанесёнными на нее фото и личными данными владельца.

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За всеми владельцами карточек будет закреплена цифровая подпись, которая будет действительна на протяжении 10 лет. Кроме того, у каждого появится личный электронный кабинет в Интернете, с помощью которого можно будет дистанционно провести некоторые юридические операции.

В МВД уточнили, что обычные паспорта по-прежнему останутся действительными до истечения срока, указанного в документе конкретного гражданина. Паспорт и ID-карта будут действовать на равных условиях.

Павел Хрищенович, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД, отметил, что всё бросать и бежать получать новые документы не нужно. Человек сам будет решать, стоит ли ему получать новые документы или оставлять старые, пока не истечёт срок их действия.

Ещё один документ, который в 2021 году смогут получить белорусы, — биометрический паспорт. Если ID-карта станет документом, удостоверяющим личность, и будет действовать на территории Беларуси, то биометрический паспорт станет документом для выезда за границу. Внешне он будет похож на уже привычный нам документ, но с «зашитым» в него цифровым чипом. Если гражданин не собирается выезжать за границу, то получать биометрический паспорт необязательно. Как заявили в МВД, в год будут выдавать от 300 до 500 новых загранпаспортов.

При этом в ведомстве не уточнили, можно ли получить новые документы прямо сейчас или понадобится ещё какое-то время для начала их массовой выдачи. Примечательно, что сроки введения биометрических документов в Беларуси несколько раз переносили. Обещали, что их начнут выдавать с 1 января 2020 года, а до этого — с 1 января 2019 года.