Журналистку из Китая осудили на четыре года за репортаж из Уханя в разгар пандемии

28 декабря суд в Шанхае приговорил к четырём годам лишения свободы 37-летнюю Чжан Чжань, гражданскую журналистку и бывшего юриста, которая освещала события в китайском городе Ухань в начале пандемии COVID-19, сообщает Reuters. Суд вынес приговор за один день. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Журналистку признали виновной в том, что она «сеяла раздоры и провоцировала проблемы», сообщил её адвокат. В ноябре Чжан Чжань обвинили в распространении ложной информации. Гособвинение просило для неё пять лет лишения свободы.

1 февраля 2020 года Чжан Чжань приехала из Шанхая в Ухань — спустя примерно неделю после того, как город закрыли на карантин из-за распространения коронавируса. По версии властей, журналистка передавала из Уханя ложную информацию, используя в том числе мессенджер WeChat, Twitter и YouTube, а также общалась с зарубежными изданиями, вроде Free Radio Asia и Epoch Times, и «злонамеренно спекулировала на теме эпидемии COVID-19 в Ухани».

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Как указывает AFP, Чжан Чжань критиковала действия китайских властей. В одном из репортажей она написала, что правительство «не дало людям достаточной информации, а затем просто ввело локдаун в городе». Она называла это нарушением прав человека. В своем ютьюб-канале журналистка публиковала короткие видеоролики с комментариями местных жителей, а также кадры, снятые возле крематория, вокзалов, больниц и Уханьского института вирусологии.

Heavy security as Chinese citizen journalist jailed for 4 years for reporting on Wuhan virus. Zhang Zhan's live reports were widely shared on social media in Februaryhttps://t.co/wnuAD2P6wc 📹 Police try to block journalists outside the Shanghai court where Zhang was on trial pic.twitter.com/Wmd7aDMA8E — AFP News Agency (@AFP) December 28, 2020

В середине мая журналистку задержали. Она настаивала на своей невиновности и в конце июня объявила голодовку, протестуя против своего уголовного преследования. Её адвокаты сообщили в суде, что во время заключения полицейские связывали Чжан Чжань и принудительно кормили её через трубку. Она похудела на 15−20 килограммов. К декабрю у женщины возникли головные боли, головокружение, боли в животе, у неё диагностировали инфекцию горла из-за принудительного кормления, а также пониженное кровяное давление. Один из адвокатов сказал AFP, что Чжан Чжань нужна помощь посторонних, чтобы сходить в туалет. «Она чувствует себя психологически истощённой, словно каждый день — мучение», — добавил адвокат. Несмотря на уговоры семьи, журналистка не хочет прекращать голодовку. На прошедшем судебном процессе она присутствовала, сидя в инвалидном кресле.

Несколько дипломатов и иностранных журналистов пытались попасть на судебное заседание, где рассматривали дело Чжан Чжань, но их отказались пустить в здание.

Помимо Чжан Чжань из-за репортажей из Уханя задержали ещё троих гражданских журналистов, которые затем перестали выходить на связь. Это Чэнь Цюйси, Фан Бинь и Ли Цзехуа. По данным Reuters, в апреле Ли появился в YouTube и сообщил, что его принудительно поместили под карантин, Чэнь находится на свободе, но под наблюдением, а о судьбе третьего ничего не известно