Журналистку из Китая осудили на четыре года за репортаж из Уханя в разгар пандемии

28 декабря суд в Шанхае приговорил к четырём годам лишения свободы 37-летнюю Чжан Чжань, гражданскую журналистку и бывшего юриста, которая освещала события в китайском городе Ухань в начале пандемии COVID-19, сообщает Reuters. Суд вынес приговор за один день. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Журналистку признали виновной в том, что она «сеяла раздоры и провоцировала проблемы», сообщил её адвокат. В ноябре Чжан Чжань обвинили в распространении ложной информации. Гособвинение просило для неё пять лет лишения свободы.

1 февраля 2020 года Чжан Чжань приехала из Шанхая в Ухань — спустя примерно неделю после того, как город закрыли на карантин из-за распространения коронавируса. По версии властей, журналистка передавала из Уханя ложную информацию, используя в том числе мессенджер WeChat, Twitter и YouTube, а также общалась с зарубежными изданиями, вроде Free Radio Asia и Epoch Times, и «злонамеренно спекулировала на теме эпидемии COVID-19 в Ухани».

Как указывает AFP, Чжан Чжань критиковала действия китайских властей. В одном из репортажей она написала, что правительство «не дало людям достаточной информации, а затем просто ввело локдаун в городе». Она называла это нарушением прав человека. В своем ютьюб-канале журналистка публиковала короткие видеоролики с комментариями местных жителей, а также кадры, снятые возле крематория, вокзалов, больниц и Уханьского института вирусологии.

Heavy security as Chinese citizen journalist jailed for 4 years for reporting on Wuhan virus.

Zhang Zhan's live reports were widely shared on social media in Februaryhttps://t.co/wnuAD2P6wc

📹 Police try to block journalists outside the Shanghai court where Zhang was on trial pic.twitter.com/Wmd7aDMA8E

— AFP News Agency (@AFP) December 28, 2020