«Отказали, но потом разрешили». Как белорусы переходят на электроотопление и какие есть проблемы

Частных домовладельцев с прошлого года начали стимулировать переходить на электроотопление — ввели специальные тарифы, а также приняли указ № 127 о возмещении расходов на выполнение работ по электроснабжению. Министр энергетики недавно предоставил сведения, исходя из которых становится понятно, что идея перейти на электроотопление людям понравилась — только в этом году появилось более 7 тысяч абонентов. Казалось бы, АЭС, подключившись в общую энергосеть, обеспечит электроэнергией даже самый дальний хутор. Но всё не так быстро — многим белорусам было отказано в переходе на отопление «от розетки».



TUT.BY разбирался на опыте читателей, как это всё работает.

Интерес есть, но мощности не хватает

Интерес к электроотоплению люди стали проявлять с начала 2019 года, когда государство сделало выгодное предложение домовладельцам, чьи дома обошла стороной газификация, — появился специальный тариф на электрическую энергию для отопления и горячего водоснабжения. Электроэнергия на эти цели стала дешевле в три раза относительно существующего тарифа.

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Особенность тарифа — нужен отдельный счётчик, который считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0374 рубля за 1 кВт·ч. Остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивается по одному из существующих тарифов.

Стоит отметить, что существует и другой тариф на электрическую энергию для отопления и горячего водоснабжения в домах без централизованного тепло- и газоснабжения. В отличие от описанного выше, для перехода на него не нужен второй дополнительный счетчик — электроэнергия, затраченная на отопление и бытовые нужды (бытовые приборы, освещение), считается по одной стоимости (сейчас это 0,0834 рубля за 1 кВт·ч). Правда, есть одно условие — дом должен быть оборудован электрической плитой.

Как результат, за 2019 год было зарегистрировано порядка 17 тысяч запросов на выдачу технических условий на подключение электроустановок индивидуальных жилых домов к электрическим сетям для отопления и горячего водоснабжения, из них 11 тысяч были удовлетворены. В январе-ноябре 2020 года — 22,4 тысячи запросов, 17,8 тысячи из них были удовлетворены. За 11 месяцев 2020 года на расчёты по тарифам на электрическую энергию для указанных нужд перешли более 7 тысяч абонентов.

Заинтересованность населения налицо, но 4,6 тысячи запросов в этом году были всё же отклонены. Почему? Причина в большинстве случаев чисто техническая — далеко не в каждом населенном пункте распределительные электросети могут обеспечить нужную мощность. Ведь раньше существовали другие нормы — на дом выделялось всего 3,5 кВт. Соответственно, и сети под них строились.

Типичная ситуация: в деревне 54 дома, поэтому в ней трансформаторная подстанция

стоит соответствующая — на 160 кВт. Чтобы обогреть только один дом электричеством, нужно 10−15 кВт. А если захотят подключиться сразу несколько домов? Трансформатор не выдержит, нужна более мощная подстанция. Но денег на быструю и повсеместную модернизацию нет.



А можно мы сами?

Казалось бы, проблема решаема, если в населенном пункте есть заинтересованные люди: организовывайте кооператив, скидывайтесь на проект, оборудование — и будет вам реконструкция.

Так, например, пытаются поступить домовладельцы в садовом товариществе «Птичь» в Дзержинском районе — заменить старую маломощную КТП (комплектная трансформаторная подстанция) на более мощную. Она находится на балансе СТ, так как строилась когда-то за счет дачников.

— У нас электросети были рассчитаны как для садового товарищества с сезонными домиками — на каждый выделялось по 2−3 кВт мощности, — говорит житель СТ Александр. — Понятно, что тем домохозяйствам, которые в итоге появились, этого недостаточно. Если каждый включит электрочайник, то нынешняя КТП не выдержит.

Поэтому люди организовались и запросили техусловия на реконструкцию. За оборудование и работы они будут платить сами.

Однако в реальности населенным пунктам (не СТ) сделать модернизацию сетей за свой счёт не получится. Они находятся на балансе РЭС, и их реконструкция ведётся за госсредства.

Получается замкнутый круг: техусловия на подключение электроотопления не выдадим, потому что у вас старая ТП, а на её модернизацию денег нет. Выход тут один — ждать.

«Мощности нет». А если поискать?

Впрочем, есть случаи, когда электросети все же находят «резервы». Примеров тому несколько.

В прошлом году семья пенсионеров из деревни Ключники (рядом с Острошицким Городком) решила отказаться от печей в пользу инфракрасных обогревателей и подключиться к тарифу «три копейки».

— Делал всё по инструкции «Белэнерго». Сначала обратился в сельсовет с заявлением о выделении необходимой мощности, — рассказывает хозяин дома Иосиф Иванович. — Её рассчитал так: 3 кВт нужны на освещение и бытовые приборы, 1,5 кВт — на бойлер горячей воды и 5,4 кВт — на электроотопление — всего 10 кВт. Но с первого раза не получилось: заявление завернули электросети — мол, не хватает мощностей. Только после ходатайства Белорусского общества слепых (Иосиф Иванович и его супруга инвалиды по зрению) мне позвонили из электросетей, сказали подъехать с документами. Там мне выдали техусловия на подключение. С ними обратился в «Одно окно», и там изготовили и проект, и паспорт — в общем, все необходимые документы.

Если отъехать подальше от Минска, то можно встретить поселки, в которых жилых домов осталось немного. Ирина Николаевна из деревни Россохи Пружанского района живёт одна, перспектив на газ нет, отапливаться котлом на брикетах и дровах с каждым годом всё труднее.



Когда появился дешёвый тариф для электроотопления, обратилась в местный РЭС. Сначала главный инженер сказал, что деревенский трансформатор, вероятно, не сможет обеспечить необходимую мощность. Но после проверки стало понятно, что деревня наполовину пустая, мощных потребителей нет, и необходимую мощность всё же выделили.

Процедурные вопросы

Целый район индивидуальной застройки в деревне Бузуны под Минском несколько лет строился и жил без электричества. В начале этого года электросети все же появились. Как только это произошло, владелец нового дома Павел решил перейти с отопления дровами на электричество по тарифу «три копейки». Вот как выглядит алгоритм действий для тех, кто хочет тоже обогреваться «от розетки».

— Самый первый шаг — написать заявление на выдачу технических условий, — объясняет Павел порядок действий. — Для этого я съездил в райисполком Воложина. С собой нужно иметь паспорт и документы на дом и участок. Там я сначала зашёл к архитектору, где написал заявление на выделение мощности для своего домовладения. Взамен получил другую бумажку с печатью. С ней поехал в электросети.

Уже на этом этапе важно знать, какую мощность вам нужно выделить на дом: будут ли у вас электрокотел, бойлер, электроплита и другие приборы. После этого к вам на участок приедет представитель энергосетей и посмотрит, от какой опоры можно подключить дом, какая к нему идёт линия, от какой подстанции. Всё это им нужно знать, чтобы понять, какую мощность можно выделить на ваш дом.

Как только электросети выдадут техусловия, можно планировать и всё остальное, потому что вы увидите, на какую выделенную мощность можно рассчитывать, исходя из возможностей вашей линии. Есть вероятность, что дадут меньше киловатт, чем вы рассчитывали, и свои «хотелки» нужно подгонять под то, что разрешили. Павлу повезло: линия новая, ему дали запрашиваемые киловатты.

Имея техусловия на руках, владелец дома заказал проекты — один на внешнее подключение (от столба с ящиком со счетчиками и до дома), второй — на электрооборудование внутри дома.

— Договор на изготовление внешнего проекта, а также монтаж ящика со счетчиками я заключил с Воложинским РЭС, — говорит Павел. — Внутренний проект я заказал у местных электриков-ипэшников. Они же потом по своему проекту собрали щитки в доме и подключили электрокотёл.



Павел отметил, что согласованием проектов он не занимался — это делали Воложинский РЭС и электрики-ипэшники. — Я в это время занимался прокладкой кабелей по участку, — рассказывает Павел. — Траншеи прокопал мини-экскаватор, кабели в них сам укладывал. Сразу скажу, работа эта не из лёгких. Во-первых, сам по себе бронированный кабель 5 на 16 не такой уж и лёгкий и не очень компактно скручивается — особенно если его 100 метров.

В итоге в траншее три кабеля: один на отопление, второй на бытовые нужды, третий идёт от дома к навесу — вдруг когда-нибудь появится электромобиль в хозяйстве?

Когда все проекты были готовы и утверждены, Павел вызвал бригаду из Воложинского РЭС на монтаж ящика со счётчиками на столб. Работники собрали ящик, к счётчикам подключили кабели и сделали заземление.

Потом нужно было провести проверку электрофизических параметров проводки. Для этого приехал специалист, который специальным прибором «прозванивал» все розетки и выдал хозяину акт проверки.

— В конце концов приехала комиссия, — рассказывает Павел. — Она проверила, всё ли сделано по проектам, опломбировала щитки на улице и в доме, а также электрокотел. Потом я съездил в «Минскэнергосбыт» заключить договоры и открыть счета абонента. После этого электросети получили наряд на подключение моего дома к линии. Вся эпопея с подключением к электросети длилась полтора месяца.

Во сколько обошлась электрификация? Внешний проект стоил 72,5 рубля, внутренний — 180 рублей. 104 метра кабеля АВБШ 5×16, трубы ПВХ, сигнальная лента обошлись в 437,3 рубля. 36 метров кабеля под навес — еще 84,6 рубля. Автоматы и детали для сборки щитков стоили 359 рублей. Уличный ящик с двумя счетчиками и их монтажом стоили 1466 рублей. Внутренний монтаж — еще 270. Электрофизические измерения — 40 рублей. Электрокотел с обвязкой — 650 рублей. Итого: 3 559,4 рубля.



Такая сумма выглядит вполне приемлемой в сравнении с затратами на подключение к газу. В конкретном случае, чтобы только вступить в газовый кооператив, нужно заплатить несколько тысяч долларов.

И сколько стоит отапливать дом электричеством?

Мы поинтересовались у людей, которые прошли все квесты с подключением, сколько у них выходит за электроотопление.

Павел из Бузунов, подключив электрокотел к дешевому тарифу, от камина с водяной рубашкой не отказался — периодически дом отапливается дровами. Поэтому за период от 25 ноября по 25 декабря этого года электрокотел «сжег» 642 кВт·ч — всего на 24 рубля (площадь дома — 94 м2). По его мнению, это совсем не дорого.



Дом Руслана находится в новом районе частной застройки в Борисове.

Выделенная мощность на дом — 30 кВт, этого более чем достаточно. Изначально система отопления планировалась на электричестве, дешевого тарифа тогда ещё не было, поэтому требования к теплопроводности ограждающих конструкций были повышенными: отапливать дом, который не держит тепло, обходилось бы очень дорого. Обогревается за счёт теплого водяного электропола, площадь дома — 205 «квадратов». Суммарная пиковая мощность электрополов — 25 кВт. В среднем режиме полы потребляют 3−4 кВт.

Руслан говорит, что в осенние месяцы нагорает в среднем 1500 кВт — в деньгах это примерно 56 рублей. Зимой, в самый холодный месяц, когда стояли морозы до минус 20, теплые полы потребили 2700 кВт (около 100 рублей).

Алексей в деревне Алесино построился недавно, электроотопление подключил весной этого года. Дом на 140 «квадратов» обогревает электрокотёл, вода греется в бойлере косвенного нагрева. За месяц (с 15 ноября по 15 декабря) «нагорело» 3270 кВт·ч — на 122 рубля. Почему так дорого? Алексей говорит, что причин тому несколько: теплые полы закрывает ламинат и особо тепла не даёт, не настроена автоматика — электрокотел работает почти постоянно, в комнатах ещё нет чистовых потолков. Владелец дома рассчитывает, что когда он отрегулирует систему отопления и решит вопрос с потолками, энергопотребление получится уменьшить.



Ещё больше стимулов

Чтобы ещё больше простимулировать людей к переходу на электроотопление, в апреле был подписан указ № 127, позволяющий возместить часть расходов на выполнение работ по электроснабжению. Размер возмещения — 20 процентов от стоимости выполненных работ по электроснабжению, но не более 40 базовых величин.

Пока что мы можем говорить лишь о том, как и какие документы нужно подавать, — о случаях выплат этих компенсаций мы пока не знаем. Судя по всему, пока исполкомы только собирают заявления на возмещение расходов.

Вот как описал свою попытку воспользоваться правом на компенсацию наш читатель Влад. Он в этом году подключил дом своих престарелых родителей в деревне Яловщина (Гродненский район) к тарифу для электроотопления. 1 декабря все работы были закончены. Сразу же обратился за компенсацией в исполком.

— По телефону начальник отдела ЖКХ сказал, что обращение за компенсацией (согласно 127-му указу) должно быть до монтажа и приемки в эксплуатацию, хотя об этом никто не предупреждал, — рассказывает Влад. — Я перечитал указ — не нашёл сроков обращения. Поэтому взял родителей и заставил их написать заявление (в случае отказа хоть какая-то бумага будет).

Вероятно, специалист исполкома ссылался на Постановление № 403, в котором разъясняется порядок применения указа № 127. В нем говорится, что возмещение расходов осуществляется гражданам, которые включены исполнительными комитетами в списки на возмещение расходов после завершения работ по электроснабжению.

Заявление на включение в списки подаётся после получения разрешения на реконструкцию с приложением следующих документов:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право собственности на одноквартирный жилой дом, жилое помещение в блокированном жилом доме.

Заявление для принятия решения о возмещении части расходов на выполнение работ по электроснабжению подается после завершения строительно-монтажных работ в службу «Одно окно» местного исполкома с приложением следующих документов:

акт выполненных работ по договору со специализированной организацией;

документы, подтверждающие приобретение электроэнергетического оборудования и материалов;

сведения о реквизитах текущего (расчетного) банковского счета, открытого на имя гражданина в банке Республики Беларусь.

Срок осуществления административной процедуры — 15 дней с момента подачи заявления. Суммы возмещения расходов перечисляются местными властями на банковский счет гражданина в течение 5 банковских дней со дня принятия решения о возмещении расходов.

Как только мы получим информацию о применении указа № 127 и размере выплаченных компенсаций — обязательно расскажем.



Может, стоит подождать?

Те читатели, которым было отказано в получении техусловий на подключение электроотопления по специальным тарифам, недоумевают: как так получилось, что современную АЭС построили, а сети к потребителям не подвели?

Как нам объяснил специалист, проработавший долгое время в структуре «Белэнерго», бытовой потребитель в разрезе потребления электроэнергии в нашей стране не так уж и важен. В приоритете всегда была промышленность, которая платит совсем по другим тарифам. У нас население за энергию платит по субсидируемым тарифам — поэтому стоит ли спешить с развитием инфраструктуры в их сторону?

Особенно сейчас, когда нужно строить мощные подстанции, сотни километров новых линий электропередачи. Чтобы БелАЭС работала устойчиво, с неё нужно постоянно забирать энергию и увеличивать энергопотребление в стране (вопрос с экспортом энергии в соседние страны, похоже, не решен). Для этого на белорусских ТЭЦ устанавливаются мощные электрокотлы для нагрева воды — если раньше станции вырабатывали энергию и тепло для центрального отопления и водоснабжения городов за счёт сжигания газа, то теперь они будут выдавать только тепловую энергию, используя электричество с АЭС.



Кроме того, для стабильной работы энергосистемы страны начато строительство пиково-резервных энергоисточников на Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ, Березовской ГРЭС и Минской ТЭЦ-5. Это на случай, если по каким-то причинам АЭС перестанет выдавать энергию, — резервные источники должны будут сразу включиться в работу и не дать энергосистеме страны «упасть».

Если АЭС строили за счет российского кредита, то эту дорогостоящую инфраструктуру нужно делать за госсредства — финансирование ведется за счет средств инвестиционного фонда Министерства энергетики, собственных средств энергоснабжающих предприятий и кредитных ресурсов банков Беларуси.

И в то же время от планов обеспечить население дешевой электроэнергией для отопления жилья никто не отказывается. Ожидается, что в начале 2021 года мы увидим комплексную программу по увеличению использования электрической энергии населением для целей отопления, горячего водоснабжения. По заявлению министра энергетики Виктора Каранкевича, её планируют связать с реализацией государственных программ «Строительство жилья» и «Комфортное жилье» в части реконструкции электрических сетей в сельской местности и в начале 2021 года принять её для непосредственной реализации.