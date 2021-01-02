Эхо предновогодней недели: воспоминания о 2020-м, новогодний ажиотаж и грядущие изменения

На этой неделе случчане готовились к Новому году, скупая продукты. Предвкушали грядущие изменения, как хорошие, так и не очень. А ещё — вспоминали 2020-й.

Что изменилось и изменится

На этой неделе «Кур'ер» предупреждал читателей о том, что подорожают услуги ЖКХ. Ещё подорожает электроэнергия.

услуги ЖКХ. Ещё электроэнергия. О том, что вообще изменится в Беларуси с 1 января, мы писали здесь .

. Минздрав объявил, что начинается массовая вакцинация от коронавируса.

Про Новый год

За свою среднюю зарплату (о которой сообщил Белстат) случчанин может себе позволить на 16 салатниц «Оливье» меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, перед Новым годом спрос на яйца в Слуцке был таким, какого торговля не видела уже 15 лет.

Реклама

Маленькие читатели «Кур'ера», которые через нашу редакцию передавали письма Деду Морозу, получили свои подарки на весёлом празднике.

Традиционный праздник возле центральной ёлки Слуцка в этом году тоже прошёл. Перед этим в телеграм-чате начальник Слуцкой милиции написал, что делать на празднике, чтобы вас не задержали.

Посмотрите, какие праздничные мероприятия запланированы в Слуцке для детей.

Чтобы никто из деток не остался без внимания в праздник, «Слуцкторг» выделил около 10 тысяч рублей на Новый год местным организациям. В основном это — организации здравоохранения и социальной сферы.

Политика

Лукашенко посетил ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Там ему вручили чёрный берет.

В городе и районе

Слуцкий сахарорафинадный комбинат стал выпускать «Хюгге-сахар». На упаковке написано, что это — сахар для уюта.

А вот жителям Ивановских Огородников после реконструкции трассы Р-23 стало совсем не уютно добираться в Слуцк на «Сахарный».

Ещё одной случчанке было неуютно смотреть на мусор возле «Виталюра». Она пожаловалась в «Кур'ер», а после публикации супермаркет убрал весь мусор и принёс извинения.

Расписание городских, пригородных и междугородних автобусов в первые дни нового года немного изменится.

Мост между деревнями Великий Быков и Исерно закроют на ремонт.

На Борисовца в Слуцке 3 или 4 семьи около 3-х недель живут в новостройке без газа.

Почитать и посмотреть

Обязательно посмотрите документальный фильм «Кур'ера» «Цепи и цепочки». Он рассказывает о послевыборных событиях в нашем городе.

Также посмотрите, какой ремонт к Новому году сделали многодетной семье из Великой Сливы. Почитайте, кому из слуцких пенсионеров досталась подписка на «Кур'ер», которую оплатил наш читатель.

Слуцкие предприниматели рассказали «Кур'еру», каким для них выдался 2020 год. А другие читатели написали, что хорошего в ушедшем году произошло.