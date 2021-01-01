Есть большая горка и камин. В деревне под Слуцком приглашают детей отдохнуть бесплатно

Протоиерей Георгий Петровский, настоятель прихода преподобного Симеона Столпника деревни Борок, оборудовал прицерковную детскую площадку «В берёзках». Два года подряд летом там отдыхали дети, а к зиме оборудовали настоящую горку.

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Георгий Петровский написал в своих соцсетях: «Приглашаю группу детей (желательно не больше 10 человек) посетить прицерковную площадку «В берёзках».

В «Хрустальном навесике» можно посидеть у камина, поиграть в настольные игры. Я расскажу о празднике Рождества Иисуса Христа. Есть мангал. Если будет соответствующая погода, то можно покататься с горки.

Можно рассмотреть разные варианты пребывания на площадке:

приехать утром и после обеда уехать;

приехать после обеда и поздно вечером уехать.

Приезд и отъезд организовывают родители. Я постоянно нахожусь с группой. Спиртные напитки строго запрещаются. Все возникшие вопросы можно решить по телефону. Мой телефон (8029) 119 83 90″.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Protoierej Georgi Petrovski (@petrovskii2160)

Напомним, что детскую площадку «В берёзках» Георгий Петровский оборудовал по своей инициативе. Для отдыха там есть всё необходимое: палатки, спальники, подушки, матрацы. Также есть мангалы, котелки для того, чтобы приготовить пищу на костре.

Из развлечений для детей: бассейн, тарзанка, батут и другие подвижные игры.

Георгий Петровский приглашал школьников 8−11-х классов принять участие в трудовом десанте. Все расходы на содержание группы приход брал на себя.

За лето в 2019 году площадку «В берёзках» посетили 376 детей и 60 взрослых. Взрослые — это родители и учителя. На отдых приезжали и приходили семьями.