Официально введён транспортный налог вместо госпошлины. Кому и сколько придётся платить

В Беларуси с 1 января 2021 года вводится транспортный налог вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Это следует из закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который в первый день нового года был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.



Транспортный налог будут платить все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Его будет необходимо платить за год исходя из физических параметров машины и времени владения ею. При этом сумма налога ниже госпошлины.

Размер транспортного налога для физических лиц будет зависеть от веса и возраста машины:

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За автомобиль массой до 1,5 тонны ставка налога — 61 рубль;

более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны — 81 рубль;

более 1,75 тонны, но не более 2 тонн — 102 рубля;

более 2 тонн, но не более 2,25 тонны — 122 рубля;

более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны — 142 рубля;

более 2,5 тонны, но не более 3 тонн — 162 рубля;

более 3 тонн — 223 рубля; мотоцикл — 41 рубль.

Предусмотрены некоторые льготы: для пенсионеров ставки налога снизят на 50%, для инвалидов III группы — на 25%.

Освобождаются от уплаты налога владельцы электромобилей, а также владельцы автомобилей, выпущенных до 1 января 1992 года.