Тадеуш Кондрусевич в день своего юбилея отслужит праздничные мессы

3 января Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилёвский, архиепископ, будет отмечать своё 75-летие.

Празднование юбилея переносится на более позднее время, но в этот день в Минском архикафедральном соборе архиепископ будет совершать мессу в 11.30 и 13.00, сообщает catholic.by.

«Время неумолимо идёт вперед, и 3 января 2021 г., Если Бог разрешит, буду отмечать юбилей 75-летия. Находясь за границей четыре месяца и не будучи уверен в том, когда вернусь, заранее не планировал особых торжеств. Свои коррективы в организацию и проведение религиозных мероприятий вносит также и пандемия коронавируса. В связи с этим юбилейные торжества переносятся на более позднее и более подходящее время, о чём будет сообщено дополнительно.

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Однако 3 января в минском Кафедральном соборе буду совершать две святые мессы в 11.30 и в 13.00, чтобы поблагодарить Бога за прожитое время и те многочисленные благодати, которыми он меня одаривает.

Сердечно приглашаю на эти богослужения верующих. Тех, кто не сможет, прошу о молитве в своих костёлах и домах", — говорится в обращении архиепископа.