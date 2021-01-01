Одинокий надгробный камень с непонятными надписями лежит на берегу реки в Слуцке

«Во время прогулки по Слуцку случайно обнаружили одинокий поминальный камень, на котором выбиты слова на еврейском языке.

Памятник лежит на высоком берегу Случи в начале переулка Вечный, у дома 7а. До войны здесь было еврейское кладбище. О нём можно сказать, что это забытая и брошенная память, которая живёт только в этом камне. Меня поразило, как много написано на этой плите. Можно сказать, целое послание — маленький кусочек непрочитанной истории нашего города".

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