Сколько времени белорусы провели без интернета в 2020 году

Уходящий год запомнился белорусам не только массовыми акциями протеста и их жестоким подавлением, но и отключениями интернета. Давайте вспомним, сколько часов мы провели без мобильного интернета и как это изменило цифровые привычки белорусов.



Когда всё началось

Возможно, вам может показаться, что проблемы с интернетом в Беларуси возникли непосредственно в день президентских выборов, то есть 9 августа. Однако «Белорусская обсерватория интернета» подготовила отчёт, где упоминается несколько случаев, произошедших за несколько дней или недель до этого мероприятия.



Так, ночью 19 июня с 01.23 до 03.00 у некоторых белорусских пользователей перестали работать Viber и Telegram — доступ к ним был возможен только через MTProxy. Как говорится в отчёте, «после установления TLS-соединения обмен пакетами прекращался и соединение завершалось по тайм-ауту». Также, по информации организации, у «многих государственных и коммерческих провайдеров» (например, Белорусская железная дорога и «Газпром») перестали работать корпоративные VPN-туннели, обеспечивающие связь между различными офисами и регионами.



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А с 16.00 по 19.00 в тот же день в нескольких городах были перебои с мобильным интернетом — тогда пресс-служба А1 пояснила, что это связано с техническими проблемами.

16 июля с 1.50 до 2.00 ночи у белорусов наблюдались проблемы в работе VPN (так называется безопасное, зашифрованное подключение между двумя сетями или между отдельным пользователем и сетью). Тогда высказывалось мнение, будто это связано с «блокировкой отдельных VPN-сервисов» — но Telegram-канал «ЗаТелеком» писал, что, по их данным, в Беларуси GRE (Generic Routing Encapsulation — протокол туннелирования сетевых пакетов) никто не блокировал и что проблема «у одного из российских апстримов НЦОТа», проще говоря, поставщика соединений с интернетом за пределами страны.

И уже 8 августа около 18.00 UTC, согласно отчёту, отключились восемь из восьми IPv6 каналов связи (аплинков) «Белтелеком» и четыре из пяти аплинков НЦОТ.



«То есть в точке присоединения белорусского сегмента интернета к глобальному интернету одномоментно отключили 80% соединений по протоколу IPv6 — современная версия протокола, на котором работает интернет. Доступ в интернет потеряли большинство пользователей, — пишет в отчёте „Белорусская обсерватория интернета“. — Это отключение провайдеров IPv6 продолжалось до 12 августа».



Сколько часов мы провели в уходящем году без мобильного интернета?

Согласно упомянутому отчёту, с вечера 9 до утра 12 августа в Беларуси был полностью отключен мобильный интернет у всех трёх белорусских операторов — всего на протяжении 31 часа 45 минут.

Как пишет TUT.BY, в те дни белорусы впервые столкнулись с полным шатдауном интернета в сетях мобильных операторов. «Отключения происходили синхронно у всех трёх операторов, что вызывает предположения о централизованном характере действий. Более того, отключение мобильного интернета полностью совпадало по времени с массовыми протестами на улицах. Мы предполагаем, что сети операторов были отключены их аплинками», — говорится в отчёте.

Но после 12 августа отключения не прекратились. Практически каждое воскресенье вплоть до декабря у белорусов в среднем по 4−5 часов отсутствовал мобильный интернет.

Так, вечером 23 августа у минчан пропал доступ в Сеть одновременно у всех операторов — позже А1 пояснил, что «по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска». Это подтвердили и остальные операторы. Что за государственные органы отдавали такие приказания, до сих пор точно неизвестно. В конце августа в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь 42.TUT.BY ответили, что «ОАЦ не обладает информацией о требованиях по снижению пропускной способности сетей мобильных операторов Республики Беларусь».

«Белорусская обсерватория интернета» также приводит хронологию блокировок мобильного интернета в стране — правда, лишь с 9 по 12 августа и с 30 августа по 18 октября. Но мы посмотрели данные и за другие даты — вплоть до 6 декабря, первого воскресенья за полгода, когда мобильный интернет не отключали (но зато в тот день возникли проблемы с Telegram и на 15 минут «отвалился» внешний канал в интернет).



По подсчётам, с 9 августа по 29 ноября без мобильного интернета белорусы провели более 102 часов (однако стоит подчеркнуть, что временные рамки отключений всё же приблизительны).



Каким способом могли отключать интернет?

В случае с мобильным интернетом всё понятно: оператор связи просто ограничивает пропускную способность интернета в связи с указанием «сверху». Так, австрийский холдинг A1 Telekom Austria Group публично прокомментировал позицию своей дочерней компании в отношении текущей ситуации в Беларуси. «А1 Беларуси не может предоставлять услуги связи без доступа к монополизированным государством сервисам. Национальная и международная, голосовая связь и интернет — всё это находится под полным контролем госорганов, — говорилось в заявлении. — В случае невыполнения данных требований последствия от их реализации могут носить гораздо более масштабный характер. В частности, вести к ограничению доступа всех пользователей ко всем услугам как через мобильный, так и фиксированный интернет по всей стране».

А вот в случае с проводным всё сложнее: нет какого-то одного рубильника, чтобы «обезинтернетить» всю страну разом. Что же могло привести к шатдауну в Беларуси? Ещё в августе технические специалисты высказывали мнение, что, возможно, дело не в волне DDoS-атак из-за границы, как говорили НЦОТ и «Белтелеком», а в фильтрующем оборудовании на внешних каналах связи, которые находятся под контролем государства. Ведь в 2018-м НЦОТ закупал оборудование подсистемы полного анализа сетевых пакетов DPI (deep packet inspection), которое может использоваться не только для защиты, но и для ограничений.

В конце августа 2020 года Bloomberg провел расследование и пришёл к выводу, что проблемы с интернетом в Беларуси, которые начались в день президентских выборов, были созданы искусственно с помощью оборудования, произведенного американской компанией Sandvine.

В частности, в документах, имеющихся в распоряжении Bloomberg, указывалось, что Sandvine поставляла свое оборудование в Беларусь через основного подрядчика — российскую компанию «Инфосистемы Джет», которая в начале 2019 года заключила сделку с нашей страной на сумму в 2,5 миллиона долларов.

Согласно документам, техника Sandvine была установлена ​​на двух объектах в Минске, где Национальный центр обмена трафиком «использует её для управления интернет-активностью страны».

Bloomberg также утверждал, что данное оборудование дало НЦОТ возможность заносить в чёрный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов.

Тогда НЦОТ отказался комментировать TUT. BY возможную сделку.

Разоблачение Sandvine вызвало критику со стороны сенаторов США, правозащитной организации и диаспоры белорусов в Штатах, а также спровоцировало внутренние протесты в самой компании. В итоге Sandvine расторгла сделку с Беларусью, заявив, что правительство использовало её технологии для нарушения прав человека.

Однако, как пояснил автор Bloomberg, это не значит, что технологии Sandvine немедленно перестанут работать в Беларуси. Компания просто прекратила предоставлять техническую поддержку и обновления на программное обеспечение и оборудование, что в конечном итоге может привести к прекращению корректной работы, но технология по-прежнему будет работать, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Также стоит обратить внимание на один любопытный момент: 6 декабря у некоторых пользователей в Беларуси на 15 минут пропал доступ в интернет, после чего читатель TUT. BY прислал нам скриншот «трассировки во время отключения» на сети от А1. Вы можете увидеть его ниже.

Если кратко, это значит, что дальше 185.11.76.41 трафик не пошёл. При этом IP-адреса в промежутке 185.11.76.0 — 185.11.76.255 принадлежат Национальному центру обмена трафиком.



В какую сумму мог обойтись полный шатдаун в Беларуси?

Согласно подсчётам неправительственной организации NetBlocks, в период с 9 по 12 августа общее время перебоев с интернет-связью в Беларуси составило 61 час — причём день без интернета обходится нашей стране в 56,4 млн долларов.

К сожалению, инструмент NetBlocks позволяет рассчитать приблизительную стоимость полного отключения интернета, но не дает возможности подсчитать убытки от снижения пропускной способности мобильной сети конкретно в Беларуси. Однако издание «Настоящее время» при помощи того же NetBlocks посчитало, что за 2,5 суток стоимость отключений могла обойтись Беларуси в 138 млн долларов.

Правда, как замечает телеграм-канал «За BYnet», на самом деле шатдаун длился 3 дня, поэтому стоимость может быть ещё больше и доходить до 170 млн долларов.



Как отключения и задержания администраторов Telegram-каналов повлияли на цифровые привычки белорусов?

За время протестов белорусы приобрели новые цифровые привычки. Как отмечает Центр европейской трансформации, Telegram стал одним из самых популярных мессенджеров в нашей стране — из-за его «относительной защищённости и имиджа». Так, авторы краткого аналитического обзора, посвященного этому приложению, упоминают «„ореол“ сопротивления диктаторским режимам», возникший после попыток заблокировать мессенджер в России.

По косвенным данным, в Беларуси в середине августа 2020 года насчитывалось около 2,4 млн активных пользователей мессенджера (примерно 30−35% интернет-аудитории), а в предшествующие августу месяцы Telegram являлся самым скачиваемым приложением в Беларуси (как на платформе Android, так и iOS). По некоторым данным, в сентябре 2020 года этим мессенджером пользовалось около 60% городской интернет-аудитории в Беларуси.

Причём если в 2019 году большинство телеграм-каналов и групп (чатов) всё же в значительной мере выполняли функцию массовой информации, коммуникации и общения, то в 2020-м они стали ещё и средством массовой организации (или самоорганизации).

Заметным явлением уходящего года стали территориальные чаты, создаваемые жителями городов и поселков, районов, дворов и даже отдельных домов — так называемые дворовые чаты, где местные жители обсуждают насущные вопросы, в том числе формы уличного протеста, и делятся мнениями по поводу происходящего в стране. На активность в мессенджере обратили внимание и правоохранительные органы. Начиная с июня Telegram-каналы и чаты, созданные сторонниками перемен в стране, периодически переходят под контроль неизвестных. Приём первым признаком является смена аватарки на государственные символы: герб или флаг — а также репосты из провластных каналов вроде «Желтые сливы».

Затем в Telegram-канале пресс-секретаря МВД и СМИ может появиться информация о задержании администратора «деструктивного телеграм-канала» — в частности, так было в случае с 25-летней минчанкой, которая управляла каналом «Контроль автозаков Минск», Николаем Дедком, который вел телеграм-канал @MikolaDziadok, и студентом, администрировавшим «Белые халаты». Таким образом, по крайней мере в части случаев контроль над каналом достигался «физическим путем» — при задержании владельца или администратора.

В ответ на это пользователи вырабатывают новые правила коммуникации и взаимодействия. Допустим, участники Telegram-чатов усиливают меры личной безопасности — скрывают номера телефона, к которым привязаны персональные аккаунты, постоянно меняют фото и свои никнеймы, включают двухфакторную аутентификацию и тому подобное. Также, согласно данным Центра европейской трансформации, во многих чатах начали скрывать и даже удалять историю переписки или отдельные сообщения, практиковать разного рода проверочные процедуры «на входе», выносить обсуждение организационных и значимых вопросов в закрытые малые группы, оставляя в общем чате только обсуждения на менее опасные темы.

Что же касается отключений, то белорусы научились пользоваться VPN и proxy-сервисами. Уже в августе VPN-сервисы вошли в список самых популярных приложений в Беларуси. В частности, в программе Psiphon, предназначенной в том числе для обхода блокировок и цензуры, по состоянию на вечер 10 августа количество активных подключений из Беларуси превысило количество таких же соединений с территории Ирана, где население больше почти в 9 раз.

Как позже рассказал Майкл Холл, президент и соучредитель Psiphon, в августе 2020 года количество белорусских пользователей приложения составило почти 2,5 млн (практически половина всего взрослого населения Беларуси). Затем, когда интернет начали отключать только по воскресеньям, активных пользователей стало меньше. В ноябре, к примеру, Psiphon использовали больше 312 тысяч белорусов.

В «мирные дни» количество подключений в Беларуси колеблется в районе 100−300 тысяч.

Популярности VPN придают и блокировки отдельных ресурсов (из последнего можно вспомнить сайт платформы «Единая книга регистрации преступлений» и постоянно переезжающий адрес портала KYKY.ORG).

Таким образом, можно сказать, что за последние пять месяцев белорусы узнали новые пути обхода блокировок и улучшили свои цифровые навыки.

