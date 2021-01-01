Как жители Слуцка встретили Новый 2021 год. Обзор Instagram

Отдел новостей
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«Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые случчане сами выложили в Instagram.

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Публикация от Natalia Zhuk (@tyse4ka1987)

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Публикация от KATYA💋 (@katerina_grabun)

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Публикация от Natka (@natka_naryvskaya)

 

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Публикация от Русакович Виктория (@viktoriarusakovic)

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Публикация от Алексей Скрынников ☆ Слуцк (@alexey_skrynnikov)

 

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Публикация от десерты на заказ (@ksuchka_cake)

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Публикация от Christina Babak (@christinababak)

 

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Публикация от Абакунчик Александр (@abakunchikaleksa)

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Публикация от Masha🖤 (@mariya__zv)

 

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Публикация от Антонина (@tonita_lav)

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Публикация от Викуся (@vikusya_rytvinskaya)

 

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Публикация от Михаил Новик (@mikhail.novik1992)

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Публикация от Викуся (@vikusya_rytvinskaya)

 

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Публикация от Наталья Мариненко (@natalyamarinenko)

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Публикация от Диана Федоринчик (@dyasha_di)

 

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Публикация от Anastasia Morgun (@me_mor.a)

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Публикация от Daria (@_ms.zayats_)

 

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Публикация от Виктория Степанович (@stepanovich855)

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Публикация от Angelina Marochkina (@marochkina_lina)

 

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Публикация от Андрей (@tmnt_88)

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Публикация от Natalli💎 (@natalli_rachkowskaya)

 

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Публикация от 🄴🅅🄶🄴🄽🄸🅈 (@zh.enia_sorogovec)

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Публикация от Ирина Александровна (@akulovichirina)

 

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Публикация от Ирина Александровна (@akulovichirina)