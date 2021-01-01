Как жители Слуцка встретили Новый 2021 год. Обзор Instagram

«Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые случчане сами выложили в Instagram.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Русакович Виктория (@viktoriarusakovic)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Скрынников ☆ Слуцк (@alexey_skrynnikov)

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