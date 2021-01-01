Алла Братковская из деревни Новинки, что под Слуцком, — мастер рукоделия. В доме покрывала, вазы, картины, предметы интерьера сделаны её руками. Мастерица рассказала «Кур'еру», как увлеклась рукоделием, что уже умеет делать и почему осваивает всё новые техники.

Из города в деревню

Деревня Новинки находится в 25 км на северо-восток от Слуцка. Алла приехала туда в 19 лет после окончания Оршанского педучилища. Вместе с двумя однокурсницами девушка попросила распределить её подальше от дома. Так молодой педагог попала в Гольчичи. Позже ей дали общежитие в Новинках. Здесь Алла познакомилась с парнем из Шантаровщины и вышла замуж. Родились две дочки, сейчас они уже взрослые, обеим за 30 лет.

Рукоделие передалось по наследству

Тяга к ремеслу у Аллы от родителей. Мама сама шила одежду. Папа вязал дочкам шапки и шарфики. Первую кофту Алла связала в восьмом классе всего за один день. А поразив одноклассников, распустила её и на следующий день уже появилась в другой обновке. Она и портниха. Для дочек сама придумывала фасоны, кроила и шила платья и костюмы. Причём не только из новой ткани, но и мастерски перелицовывала старые вещи. Непосвящённый человек никогда бы не сказал, что новое сшито из бывшего в употреблении. Многие односельчане имеют в гардеробе вещи, сшитые Братковской.

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Работа по дереву — женское занятие

Ещё в училище Алла освоила работу по дереву и на металлообрабатывающих станках. В Гольчицкой школе тоже были станки. Молодой педагог научила ребят делать скамейки, табуреты, вешалки для одежды, разделочные доски. На токарных станках изготавливали резные подсвечники.

Одновременно Алла освоила новые виды рукоделия: изготовление топиариев (декоративные деревца для украшения интерьера и сервировки праздничного стола), канзаши (украшения в традиционных китайских и японских причёсках).

Вышивка бисером, пэчворк и атласные ленты

Братковская много занималась с талантливыми ребятами. Её ученик Владимир Шунейко участвовал в олимпиадах по трудовому обучению и несколько лет подряд занимал призовые места. Алла организовала для ребят кружки по рукоделию. Дети с удовольствием учились шить. Сначала сама Алла освоила технику изготовления лоскутных одеял — пэчворк. А потом научила этому учеников.

Вышивка бисером — кропотливое занятие, на изготовление одной картины уходит несколько дней. У Аллы мальчики вышивали не хуже девочек. Вместе с детьми ремёсла осваивали и их родители.

Несколько лет назад Алла увлеклась изготовлением украшений и сувениров из атласных лент. В её коллекции аксессуары для девочек: заколки, школьные галстуки, обручи, пояса. Очень нравится делать ёлки из искусственных материалов: текстиля, атласа, джута, бумаги.

Остановиться невозможно

Сейчас Алла занимается домашним хозяйством, внуками и, конечно, творчеством. Ей есть кому передать опыт: дочки и внуки Аллы многое умеют делать своими руками.

Алла продолжает осваивать новые виды рукоделия. «Остановиться невозможно, — говорит она. — Когда вижу что-то необычное, сразу хочу научиться делать это сама».

Старшая сестра Надежда показала как-то Алле расписные имбирные пряники. Для изучения этого мастерства сёстры даже ездили в Петербург на мастер-классы.

Потом мастерица загорелась идеей изготовления мыла, изучала технику в интернете, читала литературу. Теперь её изделия на уровне профессионалов.

О планах на будущее

Алла прорабатывает возможности заработка на своих увлечениях. Ведь пока они приносят лишь расходы. Но в перспективе мастерица планирует оформить ремесленничество и зарабатывать. В арсенале её умений — шитьё, вязание, вышивка бисером, топиарии, пэчворк, поделки из дерева, украшения, имбирные пряники, мыло ручной работы, канзаши, роспись по стеклу и жести.