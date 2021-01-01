Шчучыншчына, БЧБ-трусы и не только. 13 белорусских мемов ушедшего года

Хотя в Сети принято ругать 2020-й за выпавшие нам испытания, но, конечно, не всё в уходящем году было ужасным. За эти 12 месяцев случалось всякое: и плохое, и хорошее, и горе, и радость. Частично память об этих событиях трансформировалась в устойчивые выражения и шутки. Давайте вспомним 13 белорусских мемов, появившихся за год.



1. Шчучыншчына

В октябре белорусы научились без запинок выговаривать слово «Шчучыншчына». За это стоит благодарить Елену ЖелудOk — героиню юмористического сериала, который выходит на канале «ЧинЧинЧенэл».

Реклама

В одной из серий белорусские чиновники совершенно случайно встречают на минской улице Октябрьской девушку, у которой опять же совершенно случайно был с собой клип про малую родину с одноименным названием.

Текст «Шчучыншчыны» написали купаловцы Михаил Зуй и Дмитрий Есеневич. Они рассказали, что однажды, будучи на гастролях, актёры увидели журнал, где было написано «Шчучыншчына». Начали импровизировать и «перекидывать» слово друг другу — в этом стендапе и родилась незатейливая песня.

Причём к её созданию приложил руку даже Андрусь Горват — его стоит благодарить за строчку в самом начале клипа: «Тут ручаі як рушнікі».



2. «Хлопотное дельце»

Работник «Интеграла»стал знаменитым всего за один день. 27 октября МВД опубликовало видео, где парень на камеручто «вообще не хотел бастовать», так как это «хлопотное дельце». Позже он сказал, что надо бросать курить (чем он и планирует заняться в ближайшие 15 суток) и начать бегать по утрам — «серьёзно гонять во всю мощь».

Ответы, произнесённые серьёзным тоном, зацепили людей — фразы Сергея разлетелись на цитаты, а в телеграме даже появился соответствующий стикерпак.

За это время Сергей отбыл свои 15 суток, вышел на свободу и успел родить новую крылатую фразу: «Жодино — скверное место, мне там не понравилось».



3. «Осталось на три дня»

В мае — июне Александр Лукашенко трижды вспоминал, что в 1994 году в Минске оставалось муки на трое суток. «Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь», — говорил он, к примеру, 25 мая на совещании по экономическим и политическим вопросам.

Причём эта таинственная мука упоминалась и в 2013-м, и 2017-м, и 2019-м годах. Аналитик Сергей Чалый утверждает, что история про «хлеб на три дня» появилась ещё в 1989-м. «На „Дзяды“ в 1989 году был знаменитый поход в Куропаты под руководством Зенона Позняка. Городских сумасшедших там хватало, и вот там ходил один и без конца кричал: „В стране осталось на три дня хлеба!“. Фраза была многократно растиражирована, и, кажется, некоторые поверили, что так оно и было», — рассказывал он.

Подтверждений этой истории не нашли, но жившие в 90-е действительно не могут припомнить особого дефицита муки.

4. «Я гуляю»

— настоящий символ. Она прославилась не только благодаря своему умению шить новые флаги взамен отобранных, но и фразе «Я гуляю», сказанной силовику.

В августе 70-летняя госпожа Багинская вышла с бело-красно-белым флагом на улицу (так она поступает с 1988 года, с митинга-реквиема «Деды»), когда на её пути возник омоновец. Тогда-то она и сказала свою ставшую крылатой фразу. Впоследствии её произносили многие другие «гуляющие».



5. «Невероятные белорусы»

В сентябре в группевидео с, снятое еще до её задержания. На нем Мария произносит: «Вы — невероятные! Вы все — герои. Каждый день вы знаете, что делать».

Фраза про «невероятных» белорусов стала настоящей «фишкой» Марии. И хотя сейчас она под арестом, но даже в своих письмах она продолжает говорить о том, что верит и гордится белорусами и что мы действительно невероятные.



6. «Крепкий орешек»

4 сентября телеграм-канал пресс-службы Лукашенко «Пул Первого» опубликовал «перехват разговора между Варшавой и Берлином» об отравлении Навального. Некие Ник («Берлин») и Майк («Варшава») обсудили различные темы, в том числе то, что «надо отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси, а самый эффективный способ — утопить его в проблемах России». Ник отвечает, что этим сейчас и занимается, а затем интересуется, как дела у Варшавы в Беларуси.

— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону, — отвечает Майк.

После этого словосочетание «крепкий орешек» (да и сам разговор) стало настоящим мемом и породило множество шуток.



7. «Ябатьки»

Этим словом порой называют сторонников Лукашенко. Считается, что оно пошло от слогана «Я/Мы Батька». Причём непонятно, кто его придумал. Некоторые считают, что российские политтехнологи, так как белорусы практически никогда не называют Лукашенко этим словом (кроме разве что Натальи Эйсмонт). Но каким бы ни был изначальный смысл, сейчас этот лозунг сократили до «Я Батька».

Добавим, что не так давно это словосочетание даже прозвучало на государственном телевидении.



8. «Диджеи перемен»

Пожалуй, песня«Перемен» стала настоящим хитом августа. А одно из самых известных её исполнений состоялось 6 августа, когда на государственном мероприятии в Киевском сквере звукорежиссерывключили «Перемен» и получили за это по 10 суток. Сейчас парни в Литве, но их изображение, получившее наименование «диджеи перемен», стало известным муралом на минской «Плошчы перамен» — во дворе домов по Червякова, 62, и Сморговскому тракту, 1 и 3.

К сожалению, судьба мурала вышла очень трудной. Его много раз закрашивали и восстанавливали. 15 сентября житель «двора перемен» Степан Латыпов стал на защиту изображения и просил приехавших милиционеров представиться. Впоследствии у Латыпова прошел обыск, ему предъявили серьёзные обвинения в попытке отравить силовиков. Он всё ещё под арестом.

Вечером 11 ноября минчанин Роман Бондаренко вышел во «двор перемен», когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Завязалась драка, Романа увезли, а потом он умер в больнице. Когда об этом стало известно, во «двор перемен» пришли с цветами тысячи минчан. После этого, 15 ноября, силовики устроили здесь зачистку. Многих задержали, а спрятавшиеся в квартирах люди не могли выйти из домов до следующего утра из-за постоянных патрулей и угрозы ареста. Разумеется, все граффити, мурал, цветы и ленты тоже убрали. Но «диджеи перемен» всё ещё появляются на различных стенах в разных городах.



9. «Красавцы силовики»

23 августа Александр Лукашенко вышел за оцепление своей резиденции в Минске и поблагодарил силовиков, охранявших здание от протестующих. «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!» — сказал он.

После этого слово «красавцы» стало идти в связке с «силовиками».



10. Плакаты на маршах

Плакаты на белорусских митингах стали отдельным мемом. Такого уровня креатива белорусские улицы не видели давно (а может, и никогда). Просто посмотрите, с какими лозунгами белорусы выходили на улицы — и это лишь малая часть того, что было.

11. Альтернативное лечение коронавируса: козочки, баня, трактор



Разумеется, одной из главных тем года стал коронавирус — и его лечение, в том числе альтернативными методами. Так, Александр Лукашенко в разное время называл «лекарством от вируса» козочек, холод на хоккейном льду, мёд, сливочное масло, сухую сауну, регулярные приёмы пищи, 40−50 граммов водки и работу на тракторе в поле.

12. Вода от «Минсководоканала»



В июне жители Московского и Фрунзенского районов Минска ощутили странный запах от воды из-под крана. По официальной версии, это было связано с жарой, стоявшей в те дни.

Как бы там ни было, вонь из водопровода породила множество шуток (порой не всегда приличных). Проблемы с водой тоже не исчезли — так, на днях у жителей столичного Зеленого Луга из крана потекла жёлтая жидкость с осадком.



13. Похищение трёхметровых бело-красно-белых трусов в Минске







Как известно, бело-красно-белый флаг на окне считается пикетом, а красно-зелёный — нет. Поэтому белорусы находят довольно оригинальные способы выразить свою позицию — например, как трёхметровые трусы в ЖК «Каскад». В итоге, чтобы их снять, была проведена целая спецоперация с участием силовиков.