В Лучниках простились с матушкой Людмилой. Фотофакт

Отдел новостей
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31 декабря в деревне Лучники Слуцкого района священники и прихожане Николаевской церкви простились с матушкой Людмилой, супругой настоятеля Михаила Вейго. Она ушла на 63-м году жизни после продолжительной болезни.

В Лучниках простились с матушкой Людмилой. Фотофакт
Прихожане и священники на похоронах матушки Людмилы. Фотографии: Владимир Адзерихо
В Лучниках простились с матушкой Людмилой. Фотофакт
Несут гроб матушки Людмилы. Её супруг, отец Михаил, — второй справа из несущих
В Лучниках простились с матушкой Людмилой. Фотофакт
Отец Михаил прощается с супругой
В Лучниках простились с матушкой Людмилой. Фотофакт
Сыновья прощаются с матушкой Людмилой
В Лучниках простились с матушкой Людмилой. Фотофакт

В Лучниках простились с матушкой Людмилой. Фотофакт

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В Лучниках простились с матушкой Людмилой. Фотофакт