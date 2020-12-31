СлуцкФотоистории В Лучниках простились с матушкой Людмилой. Фотофакт Отдел новостей - 31 декабря 2020, 13:43 0 31 декабря в деревне Лучники Слуцкого района священники и прихожане Николаевской церкви простились с матушкой Людмилой, супругой настоятеля Михаила Вейго. Она ушла на 63-м году жизни после продолжительной болезни. Прихожане и священники на похоронах матушки Людмилы. Фотографии: Владимир Адзерихо Несут гроб матушки Людмилы. Её супруг, отец Михаил, — второй справа из несущих Отец Михаил прощается с супругой Сыновья прощаются с матушкой Людмилой Реклама