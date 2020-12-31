В Слуцкой больнице новогодние подарки детям принесли прямо в палаты. Благодарность мамы

В преддверии Нового года мой ребёнок попал в Слуцкую больницу в отделение педиатрии № 2.

Вчера, 30 декабря, в палату к ребёнку принесли и подарили подарки. Он был в восторге. И это очень важно. Хочется поблагодарить людей, которые приносят в жизнь наших детей маленькое чудо, не требуя ничего взамен!

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