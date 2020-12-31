Семья Скрынниковых записала для случчан мини-концерт с ретро-песнями. Посмотрите

Случчанка Екатерина Скрынникова записала видео — новогоднее ретро-попурри, в которое вошли 6 советских песен: «Есть только миг», «Звенит январская вьюга», «Снег кружится», «Снежинка», «Старый клён», «5 минут».

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Вокал: Екатерина Скрынникова (Катюша Retro)

Сведение музыки: Виталий Пашкевич

Видео: Алексей Скрынников

«Идея записать такое видео появилась не спонтанно, — рассказывает Екатерина Скрынникова. — В разгар пандемии сейчас не проходят живые концерты, ежегодный новогодний концерт в Слуцке отменили, поэтому я решила взять инициативу в свои руки и порадовать случчан записью старых новогодних ретро-песен. Буду очень рада, если кому-то эти песни создадут новогоднее настроение».