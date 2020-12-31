Весь 2020-й для Слуцка в одном рисунке. Найдите себя

«Кур'ер» в одном рисунке попытался осмыслить, то, чем жил город в 2020-м. Конечно, изображение далеко не полное и его можно дополнить. Но в данном случае у нас для вас простые задания.

1. Найдите женщину в необычном защитном головном уборе.

2. Найдите представителя правоохранительных органов, который в громкоговоритель призывает всех разойтись.

3. Найдите нашего журналиста.

4. Найдите «космонавтов» и всех работников «космической» отрасли.

5. Найдите воришку.

6. Найдите путешественника с рюкзаком и картой.

7. Найдите себя.