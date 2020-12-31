На рынке большой выбор аппетитного «разносола»: капуста, перец, чеснок, помидоры, морковь, свёкла. Цены на свежие помидоры и огурцы поднялись до 6 рублей за 1 кг, а на сладкий перец — до 8 рублей. Появилась огромная айва, а экзотическое авокадо продают по 14 рублей. Продавцы из зарубежья предлагают весовое сливочное масло, завёрнутое в пищевую плёнку, по 9 рублей за килограмм, а также сельдь «иваси» и скумбрию от 5 до 7 рублей за килограмм. Цены указаны по состоянию на 13 часов вторника, 29 декабря.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля

Капуста пекинская — 2,90 рубля

Картофель молодой — 0,65 рубля

Помидоры — 5,50 рубля

Огурцы большие — 5,50 рубля

Морковь — 0,48 рубля

Свёкла свежая — 0,41 рубль

Сладкий перец — 8 рублей

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (за 1 кг)

Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля

Фасоль — 1 рубль (за 1 стакан)

Бобы ведёрко — 2 рубля

Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 л. банку)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)

Тыква домашняя -1 рубль

Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (за 1 стакан)

Корень имбиря — 18 рублей.

Фрукты, ягоды

Варенье из дыни — 5 рублей (0,5 литра)

Фейхоа — 6,50 рубля

Авокадо -14,50 рубля

Манго — 6,80 рубля

Айва — 5 рублей

Гранат — 5−6 рублей

Абрикосы — 5 рублей

Нектарин — 6,50 рубля

Яблоки — 2,50 рубля

Груши — 4 рубля

Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (0,5 кг)

Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за 1 стакан)

Виноград — 4,50 рубля

Апельсины — 2,50−5 рублей

Мандарины — 3,50−5,50 рубля

Лимоны — 4 рубля

Бананы — 3 рубля

Киви — 4,80 рубля

Хурма — 3−5 рублей

Грейпфрут — 6 рублей

Орех грецкий — 15 рублей

Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (за 1 кг)

Приправы и мёд

Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 г)

Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 литра), за две банки цену снижают, просят 11 рублей.

Маринады, соленья

Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг)

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за1 кг)

Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг)

Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг)

Морковь «по-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)

Свёкла — 6 рублей (за 1 кг)

Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг)

Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 литра)

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