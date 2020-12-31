На рынке большой выбор аппетитного «разносола»: капуста, перец, чеснок, помидоры, морковь, свёкла. Цены на свежие помидоры и огурцы поднялись до 6 рублей за 1 кг, а на сладкий перец — до 8 рублей. Появилась огромная айва, а экзотическое авокадо продают по 14 рублей. Продавцы из зарубежья предлагают весовое сливочное масло, завёрнутое в пищевую плёнку, по 9 рублей за килограмм, а также сельдь «иваси» и скумбрию от 5 до 7 рублей за килограмм. Цены указаны по состоянию на 13 часов вторника, 29 декабря.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
  • Капуста пекинская — 2,90 рубля
  • Картофель молодой — 0,65 рубля
  • Помидоры — 5,50 рубля
  • Огурцы большие — 5,50 рубля
  • Морковь — 0,48 рубля
  • Свёкла свежая — 0,41 рубль
  • Сладкий перец — 8 рублей
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (за 1 кг)
  • Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля
  • Фасоль — 1 рубль (за 1 стакан)
  • Бобы ведёрко — 2 рубля
  • Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 л. банку)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)
  • Тыква домашняя -1 рубль
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (за 1 стакан)
  • Корень имбиря — 18 рублей.

Фрукты, ягоды

  • Варенье из дыни — 5 рублей (0,5 литра)
  • Фейхоа — 6,50 рубля
  • Авокадо -14,50 рубля
  • Манго — 6,80 рубля
  • Айва — 5 рублей
  • Гранат — 5−6 рублей
  • Абрикосы — 5 рублей
  • Нектарин — 6,50 рубля
  • Яблоки — 2,50 рубля
  • Груши — 4 рубля
  • Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (0,5 кг)
  • Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за 1 стакан)
  • Виноград — 4,50 рубля
  • Апельсины — 2,50−5 рублей
  • Мандарины — 3,50−5,50 рубля
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 3 рубля
  • Киви — 4,80 рубля
  • Хурма — 3−5 рублей
  • Грейпфрут — 6 рублей
  • Орех грецкий — 15 рублей
  • Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (за 1 кг)

Приправы и мёд

  • Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 г)
  • Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 литра), за две банки цену снижают, просят 11 рублей.

Маринады, соленья

  • Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг)
  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за1 кг)
  • Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг)
  • Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг)
  • Морковь «по-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)
  • Свёкла — 6 рублей (за 1 кг)
  • Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг)
  • Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 литра)

Рукоделие

  • Шерстяные носки взрослые толстые — 5 рублей
  • Шерстяные носки взрослые тонкие — 3 рубля
  • Пинетки детские — 4 рубля.