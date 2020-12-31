На рынке большой выбор аппетитного «разносола»: капуста, перец, чеснок, помидоры, морковь, свёкла. Цены на свежие помидоры и огурцы поднялись до 6 рублей за 1 кг, а на сладкий перец — до 8 рублей. Появилась огромная айва, а экзотическое авокадо продают по 14 рублей. Продавцы из зарубежья предлагают весовое сливочное масло, завёрнутое в пищевую плёнку, по 9 рублей за килограмм, а также сельдь «иваси» и скумбрию от 5 до 7 рублей за килограмм. Цены указаны по состоянию на 13 часов вторника, 29 декабря.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
- Капуста пекинская — 2,90 рубля
- Картофель молодой — 0,65 рубля
- Помидоры — 5,50 рубля
- Огурцы большие — 5,50 рубля
- Морковь — 0,48 рубля
- Свёкла свежая — 0,41 рубль
- Сладкий перец — 8 рублей
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (за 1 кг)
- Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля
- Фасоль — 1 рубль (за 1 стакан)
- Бобы ведёрко — 2 рубля
- Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 л. банку)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)
- Тыква домашняя -1 рубль
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (за 1 стакан)
- Корень имбиря — 18 рублей.
Фрукты, ягоды
- Варенье из дыни — 5 рублей (0,5 литра)
- Фейхоа — 6,50 рубля
- Авокадо -14,50 рубля
- Манго — 6,80 рубля
- Айва — 5 рублей
- Гранат — 5−6 рублей
- Абрикосы — 5 рублей
- Нектарин — 6,50 рубля
- Яблоки — 2,50 рубля
- Груши — 4 рубля
- Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (0,5 кг)
- Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за 1 стакан)
- Виноград — 4,50 рубля
- Апельсины — 2,50−5 рублей
- Мандарины — 3,50−5,50 рубля
- Лимоны — 4 рубля
- Бананы — 3 рубля
- Киви — 4,80 рубля
- Хурма — 3−5 рублей
- Грейпфрут — 6 рублей
- Орех грецкий — 15 рублей
- Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (за 1 кг)
Приправы и мёд
- Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 г)
- Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 литра), за две банки цену снижают, просят 11 рублей.
Маринады, соленья
- Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг)
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за1 кг)
- Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг)
- Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг)
- Морковь «по-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)
- Свёкла — 6 рублей (за 1 кг)
- Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 литра)
Рукоделие
- Шерстяные носки взрослые толстые — 5 рублей
- Шерстяные носки взрослые тонкие — 3 рубля
- Пинетки детские — 4 рубля.