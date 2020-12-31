В Слуцке новосёлы на улице Борисовца встретят Новый год без газа

В редакцию «Кур'ера» обратилась жительница новостройки на улице Борисовца в Слуцке. Она рассказала, что в начале декабря ей отдали ключи от квартиры в новом доме. В здание, по словам женщины, уже заселилось три или четыре семьи, но газ ещё не подключили.

Что сказала жительница дома

«Мы живём в доме уже около 3-х недель, — рассказывает случчанка. — Нам сдали его изначально не только без газа, но и без света. Электричество через несколько дней появилось, а газа нет до сих пор. Нам сказали, что мы можем ехать в «Горгаз» и проходить инструктаж. И что тем, кто пройдёт инструктаж, газ подключат, а кто не пройдёт — тем поставят заглушки.

Я поехала в «Горгаз» две недели назад, и там даже не знали о том, что наш дом сдан. Не было документов. После этого я встретила инженера подрядной организации, и он сказал, что документы уже переданы в «Горгаз».

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Вчера я позвонила в ЖКХ, и мне там дали ответ, что газ нам дадут после Нового года.

Три недели мы живём, а газа нет. Готовить на электроплитке не совсем удобно. Как платить за свет? Я уже намотала электроплиткой столько, чтобы накормить детей!"

Газ будет в начале января

В Слуцком ЖКХ корреспонденту «Кур'ера» сказали, что на улице Борисовца, 30 действительно пока нет газа. Но его включат в начале января 2021 года.

«Сейчас ЖЭУ занимается организационными вопросами, — сказала специалист ЖКХ. — Нужно, чтобы все жильцы прошли инструктаж в „Горгазе“. И после того, как это всё будет проведено, мы в первых числах января подключим газ».