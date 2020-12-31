«Пусть 2021 год компенсирует 2020-й». Слуцкая автомойка «10-й городок» поздравляет с Новым годом

Дорогие случчане, мы рады вас поздравить с наступающим 2021 годом.



2020 год был не самым лучшим как для мира, страны, так и для каждого из нас. Мы сражались с коронавирусом, переживали за происходящее в стране, теряли родных, работу и здоровье. Так пусть всё плохое уйдёт вместе с годом Крысы — с годом, когда мы все учились жить по-новому.

Пусть Новый 2021 год — год Быка — принесёт нам мир — в мире, стране и семье каждого из нас. Берегите своих родных и близких: дарите им своё внимание и время. Цените семью, заботьтесь о своём здоровье и защищайте то, что вам дорого.

Не делите людей на плохих и хороших. Уйдите от насилия и неприятия. Мы все живём под одним небом и солнцем.

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Мы живём один раз, поэтому живите, любите, развивайтесь, читайте книги, смотрите интересные фильмы, общайтесь с жизнерадостными людьми, узнавайте новое, встречайте новый день с улыбкой, делайте добрые дела, помогайте друг другу, путешествуйте (пусть даже и по Беларуси), танцуйте — вдохновляйтесь жизнью и цените её.

Мы желаем, чтобы 2021 год был для вас лёгким, насыщенным на хорошие события и компенсировал всё плохое, уже оставшееся в уходящем году.

С Новым годом, случчане! Берегите себя и своих близких!

Автомойка «10-й городок» предлагает свои услуги:

полная или частичная мойка автомобиля;

покрытие твёрдым/горячим воском;

полная/частичная химчистка авто.

Адрес:

г. Слуцк, проезд М. Богдановича, 19.

Телефон:

8 (029) 303 02 55;

8 (029) 543 02 55.

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